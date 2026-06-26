На Камчатке возбудили дело о легализации 712 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ На Камчатке расследуют уголовное дело о легализации более 700 миллионов рублей.

Подозреваемые в рамках организованной преступной группы похитили более миллиарда рублей с 2019 по 2025 год.

Злоумышленники провели более тысячи финансовых операций и заключили три сделки, отмыв в общей сложности более 712 миллионов рублей.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн — РИА Новости. На Камчатке расследуют уголовное дело о легализации более 700 миллионов рублей, сообщили в краевом главке СК.

"Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело в отношении четырех членов организованной преступной группы, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения", — говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

По версии следствия, с 2019 по 2025 год подозреваемые похитили больше миллиарда рублей, которые перечислили на счета подконтрольных им компаний и предпринимателей. Поскольку деньги нельзя было долго держать на счетах фирм-однодневок, не ведущих реальной деятельности, злоумышленники воспользовались служебным положением одного из них и начали легализацию этих средств.

Они провели более тысячи финансовых операций на 443 миллиона рублей и заключили три сделки еще на 269 миллионов, отмыв в общей сложности не менее 712 миллионов.