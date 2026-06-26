Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана, заявил Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля останется в зоне безопасности на юге Ливана до разоружения движения "Хезболла", заявил Нетаньяху.
- Он назвал переговоры в США между представителями Израиля и Ливана "великим достоянием" для еврейского государства.
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в зоне безопасности на юге Ливана в соответствии с рамочным соглашением с Бейрутом и будет осуществлять контроль на местах до разоружения движения "Хезболлах", заявил в пятницу премьер Биньямин Нетаньяху.
«
"Самое главное — это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это великое достижение, и мы будем поддерживать его, пока "Хезболлах" не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль", - заявил премьер Израиля в видеообращении.