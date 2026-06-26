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Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 26.06.2026
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22:49 26.06.2026
Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана, заявил Нетаньяху

Нетаньяху заявил, что Израиль останется на юге Ливана до разоружения "Хезболлы"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля останется в зоне безопасности на юге Ливана до разоружения движения "Хезболла", заявил Нетаньяху.
  • Он назвал переговоры в США между представителями Израиля и Ливана "великим достоянием" для еврейского государства.
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в зоне безопасности на юге Ливана в соответствии с рамочным соглашением с Бейрутом и будет осуществлять контроль на местах до разоружения движения "Хезболлах", заявил в пятницу премьер Биньямин Нетаньяху.
По словам Нетаньяху, переговоры в США между представителями Израиля и Ливана стали для еврейского государства "великим достоянием".
«
"Самое главное — это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это великое достижение, и мы будем поддерживать его, пока "Хезболлах" не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль", - заявил премьер Израиля в видеообращении.
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