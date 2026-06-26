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Патрушев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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22:41 26.06.2026
Патрушев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Патрушев: Сергей Иванов посвятил свою жизнь защите национальных интересов

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патрушев отметил, что Сергей Иванов был выдающимся профессионалом и патриотом, посвятившим свою жизнь защите национальных интересов и обеспечению безопасности Российской Федерации.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сергей Иванов посвятил свою жизнь защите национальных интересов и обеспечению безопасности Российской Федерации, говорится в телеграмме соболезнования помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева супруге и сыну.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ушел из жизни в пятницу в возрасте 73 лет.
"Всегда ценил Сергея Борисовича как выдающегося профессионала, мудрого руководителя и человека высоких моральных принципов. Он посвятил свою жизнь защите национальных интересов и обеспечению безопасности Российской Федерации. Навсегда останется в наших сердцах настоящим патриотом, человеком поразительной работоспособности и безграничным преданности делу", - отметил Патрушев.
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