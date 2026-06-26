Патрушев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сергей Иванов посвятил свою жизнь защите национальных интересов и обеспечению безопасности Российской Федерации, говорится в телеграмме соболезнования помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева супруге и сыну.

"Всегда ценил Сергея Борисовича как выдающегося профессионала, мудрого руководителя и человека высоких моральных принципов. Он посвятил свою жизнь защите национальных интересов и обеспечению безопасности Российской Федерации. Навсегда останется в наших сердцах настоящим патриотом, человеком поразительной работоспособности и безграничным преданности делу", - отметил Патрушев.