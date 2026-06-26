Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ВТБ Андрей Костин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

Костин отметил, что банк ВТБ сотрудничал с Ивановым на протяжении многих лет, когда тот занимал различные государственные посты.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин от лица всего правления, коллектива банка и от себя лично выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, сообщает пресс-служба банка.

Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

« "От имени правления, коллектива банка ВТБ и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Борисовича Иванова в связи с его кончиной", - приводятся в сообщении слова Костина

"Ушел из жизни человек, занимавший ответственные государственные посты, чьи опыт и преданность делу снискали ему искреннее уважение коллег. Банк ВТБ знал Сергея Борисовича и сотрудничал с ним на протяжении многих лет, со времен, когда он возглавлял министерство обороны, был заместителем председателя правительства, руководил администрацией президента", - продолжил Костин.

Иванов стоял у истоков создания Единой лиги ВТБ, которая под его руководством превратилась в главный клубный баскетбольный турнир страны, отметил глава ВТБ. Многие годы он возглавлял попечительский совет Высшей школы менеджмента СПбГУ, с которой ВТБ связывают давние отношения стратегического партнерства и сотрудничества. Во многом благодаря Сергею Борисовичу она стала признанным центром бизнес-образования в России и в мире, отметил Костин.