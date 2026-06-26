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Мишустин назвал Сергея Иванова патриотом, преданным интересам Отечества - РИА Новости, 26.06.2026
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18:52 26.06.2026 (обновлено: 18:59 26.06.2026)

Мишустин назвал Сергея Иванова патриотом, преданным интересам Отечества

© РИА НовостиСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Сергей Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин назвал Сергея Иванова патриотом, преданным интересам Отечества.
  • Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
  • Мишустин подчеркнул, что Сергей Иванов зарекомендовал себя как профессионал высочайшего уровня и эффективный руководитель.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова патриотом, безгранично преданным интересам Отечества, умевшим добиваться необходимых результатов, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
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"Не стало Сергея Борисовича Иванова – видного государственного, политического и общественного деятеля. Это невосполнимая утрата для всех, кто его ценил и уважал", - говорится в соболезнованиях.
Мишустин подчеркнул, что за время службы в органах госбезопасности, на посту министра обороны, работы в правительстве и администрации президента Сергей Иванов зарекомендовал себя профессионалом высочайшего уровня, а также компетентным, ответственным и эффективным руководителем.
"Патриот, безгранично преданный интересам Отечества, он не раз доказал, что обладает стратегическим мышлением, умением добиваться необходимых результатов", - подчеркнул российский премьер.
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