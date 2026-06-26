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Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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18:40 26.06.2026 (обновлено: 18:45 26.06.2026)
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Голикова назвала с смерть Сергея Иванов невосполнимой потерей для всей страны

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Иванов внес неоценимый вклад в развитие Родины и ее защиту, заявила Татьяна Голикова.
  • Вице-премьер назвала его смерть невосполнимой утратой для всей страны.
  • Она отметила, что светлая память о Сергее Иванове навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось его знать.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов внес неоценимый вклад в развитие Родины и ее защиту, это невосполнимая потеря для всей страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Умер Сергей Иванов: последние новости, биография
Вчера, 15:09
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"Примите мои искренние соболезнования. Уход Сергея Борисовича Иванова – это невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был выдающимся государственным деятелем, настоящим патриотом, который внес неоценимый вклад в развитие нашей Родины и ее защиту", - сказала Голикова, чьи слова приводит пресс-служба аппарата.
Вице-премьер добавила, что светлая память об Иванове навсегда останется в ее сердце, а также коллег и всех, кому посчастливилось его знать.
"Я навсегда запомню его высочайшим профессионалом, волевым, искренним и принципиальным человеком", - заключила Голикова.
От разведчика до министра обороны. Каким запомнился Сергей Иванов
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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1 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.

Министр обороны РФ Сергей Иванов объезжает парадный строй на Красной площади во время Военного парада, посвященного 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Иванов наблюдают за запуском ракеты-носителя Молния

На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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3 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.

Министр обороны Сергей Иванов на полигоне Сергеевский с участниками учений Мобильность-2004

Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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4 из 12
© РИА Новости / Станислав Савин | Перейти в медиабанк

С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.

Министр обороны РФ Сергей Иванов встречает в аэропорту Екатеринбурга российских военных врачей, которые работали в военно-полевом госпитале в индонезийской провинции Банда-Ачех

С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.

© РИА Новости / Станислав Савин
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5 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов после церемонии открытия Леопардовой набережной в районе бухты Патрокл во Владивостоке

В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 12
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов на пресс-конференции Единой Лиги ВТБ в Кремле

Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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7 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман в Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге

В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 12
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанк

В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.

Губернатор Московской области Борис Громов и министр обороны РФ Сергей Иванов (в центре) на спортивном празднике во дворце спорта Олимпийский, город Чехов, Московская область

В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.

© РИА Новости / В. Киселев
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9 из 12
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".

Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов

Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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10 из 12
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.

Президент ПБК ЦСКА Александр Гомельский и министр обороны РФ Сергей Иванов на церемонии чествования клуба ЦСКА в связи с их победой в чемпионате России

Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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11 из 12
© РИА Новости / Станислав Савин | Перейти в медиабанк

Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.

Заместитель председателя правительства РФ, министр обороны РФ Сергей Иванов на выставочном полигоне Старатель в Нижнем Тагиле во время показа боевой техники

Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.

© РИА Новости / Станислав Савин
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12 из 12

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 12

На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
4 из 12

С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.

© РИА Новости / Станислав Савин
Перейти в медиабанк
5 из 12

В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 12

В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 12

В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.

© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
11 из 12

Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.

© РИА Новости / Станислав Савин
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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