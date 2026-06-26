Россия потеряла выдающегося руководителя, а Путин — друга и соратника

Умер Сергей Иванов. Если говорить языком официоза: выдающийся государственный деятель первой четверти 21-го столетия. Если по сути: ближайший соратник и личный друг Владимира Путина. Они познакомились и подружились полвека назад в Ленинградском управлении КГБ, а с 1998 года, когда Путин возглавил ФСБ и Иванов стал его заместителем, все время работали вместе. Если говорить о путинском призыве во власть, о тех, кто вместе с ним вытаскивали Россию из обвала 90-х, то фамилия Иванова будет в числе не только первых и самых близких, но и тех, кто оказали решающее влияние на ход истории страны.

У Сергея Борисовича была самая русская фамилия. И когда он родился в январе 1953-го в Питере, невозможно было предсказать, куда приведет его судьба. Уже студентом филфака Ленинградского университета он связал свою жизнь с госбезопасностью и изначально специализировался на Северной Европе. Но работа разведчика в Финляндии была прервана предательством Олега Гордиевского — и Иванова перевели в англоговорящую Кению (у него ведь была и стажировка в Британии, еще тогда, когда он формально был студентом). После развала Союза он не ушел из спецслужб, оставшись в Службе внешней разведки, которая образовалась в результате раздела КГБ. А в 1998 году вернулся на Лубянку, когда ставший директором ФСБ Путин позвал его к себе замом. С тех пор они (а также Николай Патрушев — третий участник "большой тройки") шли вместе. И не просто шли, а руководили Россией.

Кем только Сергей Иванов не был за эти годы. Сначала он сменил Путина на посту секретаря Совбеза, когда тот стал премьером и кандидатом в президенты. Потом (практически до конца путинского второго президентского срока) работал министром обороны. Дальше была развилка: Иванов действительно мог стать главой государства после Путина, но снова стал его заместителем — уже в правительстве в период президентства Дмитрия Медведева. Когда в 2012-м Путин вернулся в Кремль, Иванов возглавил президентскую администрацию.

Но спустя четыре года оставил руководящий кабинет: его подкосила гибель старшего 37-летнего сына, начались проблемы со здоровьем. Тем не менее Иванов не ушел на пенсию: до февраля этого года, то есть почти десять лет (уникальный случай в нашей истории), не занимая никаких высоких постов, он оставался постоянным членом Совета безопасности. Это само по себе было не просто знаком уважения Путина к близкому соратнику и другу, но и свидетельством того, что Иванов не только неформально продолжает участвовать в обсуждении и принятии стратегических решений.

Еще у него была должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, позволявшая в меру сил курировать так называемую мусорную реформу и заниматься восстановлением популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов. Да, Сергей Борисович очень любил диких кошек. И баскетбол, даже возглавлял Единую лигу. И историю, особенно российскую, Иванов тоже любил — главой попечительского совета Российского военно-исторического общества он был далеко не формальным. Не любил в силу специфики профессии рассказывать о себе, о своей работе, но если он все-таки оставил мемуары, то они станут ценнейшим источником для изучения истории России конца 90-х — первых десятилетий нашего века.