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Россия потеряла выдающегося руководителя, а Путин — друга и соратника - РИА Новости, 26.06.2026
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17:25 26.06.2026 (обновлено: 18:55 26.06.2026)

Россия потеряла выдающегося руководителя, а Путин — друга и соратника

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Сергей Иванов
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Умер Сергей Иванов. Если говорить языком официоза: выдающийся государственный деятель первой четверти 21-го столетия. Если по сути: ближайший соратник и личный друг Владимира Путина. Они познакомились и подружились полвека назад в Ленинградском управлении КГБ, а с 1998 года, когда Путин возглавил ФСБ и Иванов стал его заместителем, все время работали вместе. Если говорить о путинском призыве во власть, о тех, кто вместе с ним вытаскивали Россию из обвала 90-х, то фамилия Иванова будет в числе не только первых и самых близких, но и тех, кто оказали решающее влияние на ход истории страны.
У Сергея Борисовича была самая русская фамилия. И когда он родился в январе 1953-го в Питере, невозможно было предсказать, куда приведет его судьба. Уже студентом филфака Ленинградского университета он связал свою жизнь с госбезопасностью и изначально специализировался на Северной Европе. Но работа разведчика в Финляндии была прервана предательством Олега Гордиевского — и Иванова перевели в англоговорящую Кению (у него ведь была и стажировка в Британии, еще тогда, когда он формально был студентом). После развала Союза он не ушел из спецслужб, оставшись в Службе внешней разведки, которая образовалась в результате раздела КГБ. А в 1998 году вернулся на Лубянку, когда ставший директором ФСБ Путин позвал его к себе замом. С тех пор они (а также Николай Патрушев — третий участник "большой тройки") шли вместе. И не просто шли, а руководили Россией.
От разведчика до министра обороны. Каким запомнился Сергей Иванов
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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1 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.

Министр обороны РФ Сергей Иванов объезжает парадный строй на Красной площади во время Военного парада, посвященного 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Иванов наблюдают за запуском ракеты-носителя Молния

На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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3 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.

Министр обороны Сергей Иванов на полигоне Сергеевский с участниками учений Мобильность-2004

Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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4 из 12
© РИА Новости / Станислав Савин | Перейти в медиабанк

С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.

Министр обороны РФ Сергей Иванов встречает в аэропорту Екатеринбурга российских военных врачей, которые работали в военно-полевом госпитале в индонезийской провинции Банда-Ачех

С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.

© РИА Новости / Станислав Савин
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5 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов после церемонии открытия Леопардовой набережной в районе бухты Патрокл во Владивостоке

В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 12
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов на пресс-конференции Единой Лиги ВТБ в Кремле

Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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7 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман в Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге

В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 12
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанк

В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.

Губернатор Московской области Борис Громов и министр обороны РФ Сергей Иванов (в центре) на спортивном празднике во дворце спорта Олимпийский, город Чехов, Московская область

В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.

© РИА Новости / В. Киселев
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9 из 12
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".

Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов

Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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10 из 12
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.

Президент ПБК ЦСКА Александр Гомельский и министр обороны РФ Сергей Иванов на церемонии чествования клуба ЦСКА в связи с их победой в чемпионате России

Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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11 из 12
© РИА Новости / Станислав Савин | Перейти в медиабанк

Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.

Заместитель председателя правительства РФ, министр обороны РФ Сергей Иванов на выставочном полигоне Старатель в Нижнем Тагиле во время показа боевой техники

Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.

© РИА Новости / Станислав Савин
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12 из 12

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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1 из 12

В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 12

На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
4 из 12

С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.

© РИА Новости / Станислав Савин
Перейти в медиабанк
5 из 12

В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 12

В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 12

В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.

© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
11 из 12

Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.

© РИА Новости / Станислав Савин
Перейти в медиабанк
12 из 12
Кем только Сергей Иванов не был за эти годы. Сначала он сменил Путина на посту секретаря Совбеза, когда тот стал премьером и кандидатом в президенты. Потом (практически до конца путинского второго президентского срока) работал министром обороны. Дальше была развилка: Иванов действительно мог стать главой государства после Путина, но снова стал его заместителем — уже в правительстве в период президентства Дмитрия Медведева. Когда в 2012-м Путин вернулся в Кремль, Иванов возглавил президентскую администрацию.
Но спустя четыре года оставил руководящий кабинет: его подкосила гибель старшего 37-летнего сына, начались проблемы со здоровьем. Тем не менее Иванов не ушел на пенсию: до февраля этого года, то есть почти десять лет (уникальный случай в нашей истории), не занимая никаких высоких постов, он оставался постоянным членом Совета безопасности. Это само по себе было не просто знаком уважения Путина к близкому соратнику и другу, но и свидетельством того, что Иванов не только неформально продолжает участвовать в обсуждении и принятии стратегических решений.
Еще у него была должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, позволявшая в меру сил курировать так называемую мусорную реформу и заниматься восстановлением популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов. Да, Сергей Борисович очень любил диких кошек. И баскетбол, даже возглавлял Единую лигу. И историю, особенно российскую, Иванов тоже любил — главой попечительского совета Российского военно-исторического общества он был далеко не формальным. Не любил в силу специфики профессии рассказывать о себе, о своей работе, но если он все-таки оставил мемуары, то они станут ценнейшим источником для изучения истории России конца 90-х — первых десятилетий нашего века.
Однако в истории России он уже сейчас останется не просто как умный, честный, ироничный, стратегически мыслящий государственный деятель, а как человек, который вместе с Путиным вывел страну из смертельно опасного кризиса и развала, вернул уверенность в своих силах и великом будущем. Вечная память!
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Умер Сергей Иванов: последние новости, биография
Вчера, 15:09
 
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