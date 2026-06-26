В Минприроды выразили соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

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"Весь жизненный путь Сергея Борисовича – это истинный пример служения России для каждого из нас. Большой личный вклад он внес в развитие природоохранной повестки государства, и особенно – в сохранение редчайшего представителя крупных кошек планеты – дальневосточного леопарда. Горжусь тем, что был лично знаком и работал с Сергеем Ивановым", - сказал Козлов.