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Иванов внес огромный вклад в укрепление России, заявил Чемезов - РИА Новости, 26.06.2026
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17:06 26.06.2026 (обновлено: 18:06 26.06.2026)
Иванов внес огромный вклад в укрепление России, заявил Чемезов

Чемезов: Иванов внес огромный вклад в развитие и укрепление России

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Сергей Иванов преданно служил России и внес огромный вклад в ее укрепление и развитие.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сергей Иванов внес огромный вклад в укрепление и развитие России, он преданно служил ей всю жизнь, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов​.
"Примите глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Сергея Борисовича Иванова. Талантливый политик, государственный и военный деятель, он прошел большой профессиональный путь от сотрудника управления КГБ СССР до министра обороны РФ и руководителя администрации президента РФ, внес огромный вклад в укрепление и развитие страны", - приводит слова Чемезова пресс-служба "Ростеха".
Глава госкорпорации отметил, что Иванов любил Россию и преданно служил ей всю свою жизнь.
"Его уход - огромная и невосполнимая потеря для нашей страны, для коллег, друзей и родных. Память о нем навсегда войдет в историю Отечества, останется в сердцах людей, знавших и безмерно его уважавших", - добавил Чемезов.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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