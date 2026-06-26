Иванов внес огромный вклад в укрепление России, заявил Чемезов

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Сергей Иванов преданно служил России и внес огромный вклад в ее укрепление и развитие.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сергей Иванов внес огромный вклад в укрепление и развитие России, он преданно служил ей всю жизнь, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов​.

"Примите глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Сергея Борисовича Иванова . Талантливый политик, государственный и военный деятель, он прошел большой профессиональный путь от сотрудника управления КГБ СССР до министра обороны РФ и руководителя администрации президента РФ, внес огромный вклад в укрепление и развитие страны", - приводит слова Чемезова пресс-служба "Ростеха".

Глава госкорпорации отметил, что Иванов любил Россию и преданно служил ей всю свою жизнь.

"Его уход - огромная и невосполнимая потеря для нашей страны, для коллег, друзей и родных. Память о нем навсегда войдет в историю Отечества, останется в сердцах людей, знавших и безмерно его уважавших", - добавил Чемезов.