Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

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"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича Иванова. Это огромная, невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны. Жизненный путь Сергея Борисовича стал образцом достойного служения Отечеству, стремления с полной самоотдачей трудиться на благо Родины. Он прошел большую профессиональную школу, состоялся как видный государственный деятель и политик", - говорится в телеграмме Медведева.