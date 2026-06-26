Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
- Он назвал Иванова человеком твердых принципов и эффективным руководителем.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, назвав его человеком твердых принципов и эффективным руководителем.
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"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича Иванова. Это огромная, невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны. Жизненный путь Сергея Борисовича стал образцом достойного служения Отечеству, стремления с полной самоотдачей трудиться на благо Родины. Он прошел большую профессиональную школу, состоялся как видный государственный деятель и политик", - говорится в телеграмме Медведева.
Зампред Совбеза отметил, что долгие годы знал Иванова как "надежного и эффективного руководителя, человека твердых принципов и огромной порядочности".
"Всегда ценил его интеллигентность и неизменно доброжелательное отношение к людям. Прошу передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Сергея Борисовича Иванова. Разделяю ваше горе, скорблю вместе с вами. Душевных сил вам и стойкости в этот тяжелый час", - добавил Медведев.
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