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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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16:26 26.06.2026 (обновлено: 16:35 26.06.2026)
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Медведев назвал Иванова человеком твердых принципов и эффективным руководителем

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
  • Он назвал Иванова человеком твердых принципов и эффективным руководителем.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, назвав его человеком твердых принципов и эффективным руководителем.
Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Медведев направил телеграмму с соболезнованиями, сообщил его секретариат.
«
"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича Иванова. Это огромная, невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны. Жизненный путь Сергея Борисовича стал образцом достойного служения Отечеству, стремления с полной самоотдачей трудиться на благо Родины. Он прошел большую профессиональную школу, состоялся как видный государственный деятель и политик", - говорится в телеграмме Медведева.
Зампред Совбеза отметил, что долгие годы знал Иванова как "надежного и эффективного руководителя, человека твердых принципов и огромной порядочности".
"Всегда ценил его интеллигентность и неизменно доброжелательное отношение к людям. Прошу передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Сергея Борисовича Иванова. Разделяю ваше горе, скорблю вместе с вами. Душевных сил вам и стойкости в этот тяжелый час", - добавил Медведев.
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