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Колокольцев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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16:15 26.06.2026 (обновлено: 16:31 26.06.2026)
Колокольцев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Колокольцев: работа Сергея Иванова помогала укреплять авторитет России в мире

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Колокольцев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
  • Он отметил, что работа Сергея Иванова способствовала укреплению авторитета России в мире, сохранению стабильности в стране и повышению престижа Вооруженных сил.
  • Колокольцев подчеркнул его профессионализм, аналитическое мышление и самоотдачу на всех постах.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова способствовала укреплению авторитета России в мире, сохранению стабильности в стране и повышению престижа ВС РФ, отметил глава МВД России Владимир Колокольцев в тексте соболезнований.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
«

"Уход выдающегося государственного деятеля Сергея Борисовича Иванова – невосполнимая утрата. Сергей Борисович посвятил свою жизнь служению Отечеству, обеспечению безопасности и защите национальных интересов", - говорится в тексте соболезнований, которые опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Колокольцев подчеркнул, что Иванов был настоящим офицером, который на всех постах проявлял высочайший профессионализм, аналитическое мышление и полную самоотдачу.
"Добросовестная и ответственная работа Сергея Борисовича Иванова способствовала укреплению авторитета России в мире, сохранению стабильности в стране, повышению престижа Вооруженных сил Российской Федерации, развитию военно-промышленного комплекса. Для многих современных политиков он был опытным наставником и в то же время надежным другом", - подчеркнул глава МВД.
Он добавил, что Сергей Иванов останется в памяти как настоящий патриот, мудрый и принципиальный руководитель, а также отзывчивый и очень порядочный человек.
Колокольцев также выразил искренние соболезнования родным и близким Сергея Иванова.
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