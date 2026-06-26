Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Колокольцев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

Он отметил, что работа Сергея Иванова способствовала укреплению авторитета России в мире, сохранению стабильности в стране и повышению престижа Вооруженных сил.

Колокольцев подчеркнул его профессионализм, аналитическое мышление и самоотдачу на всех постах.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова способствовала укреплению авторитета России в мире, сохранению стабильности в стране и повышению престижа ВС РФ, отметил глава МВД России Владимир Колокольцев в тексте соболезнований.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

« "Уход выдающегося государственного деятеля Сергея Борисовича Иванова – невосполнимая утрата. Сергей Борисович посвятил свою жизнь служению Отечеству, обеспечению безопасности и защите национальных интересов", - говорится в тексте соболезнований, которые опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Колокольцев подчеркнул, что Иванов был настоящим офицером, который на всех постах проявлял высочайший профессионализм, аналитическое мышление и полную самоотдачу.

"Добросовестная и ответственная работа Сергея Борисовича Иванова способствовала укреплению авторитета России в мире, сохранению стабильности в стране, повышению престижа Вооруженных сил Российской Федерации, развитию военно-промышленного комплекса. Для многих современных политиков он был опытным наставником и в то же время надежным другом", - подчеркнул глава МВД.

Он добавил, что Сергей Иванов останется в памяти как настоящий патриот, мудрый и принципиальный руководитель, а также отзывчивый и очень порядочный человек.