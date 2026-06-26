Эксперт оценил вклад Сергея Иванова в укрепление безопасности России

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что Сергей Иванов был прекрасным аналитиком и интеллектуалом, который внес огромный вклад в сохранение и укрепление безопасности РФ.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сергей Иванов был прекрасным аналитиком и интеллектуалом, внес огромный вклад в сохранение и укрепление безопасности РФ, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

"Сергей Борисович Иванов - прекрасный аналитик, блестящий интеллектуал, который сделал очень много для укрепления позиций нашей страны в сфере безопасности на международной арене. Был ближайшим соратником действующего президента, Верховного командующего. На всех постах проявил себя исключительно эффективно", - сказал Коротченко.

Он напомнил, что Иванов начал свою карьеру в органах государственной безопасности. Работал много лет в первом главном управлении (ПГУ, разведка) КГБ СССР. Неоднократно был в загранкомандировках в качестве оперативного сотрудника, затем и резидента.

На посту секретаря Совета безопасности, по словам собеседника, Иванов "сыграл ключевую роль в укреплении авторитета, полномочий и статуса этого органа". "Затем возглавлял министерство обороны России, где сумел в условиях очень ограниченного финансирования сохранить ядро Вооруженных сил и, в частности, ядерную триаду", - заявил аналитик.