Патриарх Кирилл выразил соболезнования близким Сергея Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

Он назвал его видным государственным деятелем и замечательным человеком, немало потрудившимся на пользу Отечества.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, и сообщил, что молится о его упокоении.

Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет в пятницу.

"Сопереживая всем родным и близким, друзьям и соратникам почившего, возношу молитвы об упокоении души новопреставленного раба Божия Сергия в селениях небесных. Вечная ему память", – говорится в патриаршем соболезновании на сайте Русской православной церкви ( РПЦ ).

Патриарх отметил, что с печалью воспринял известие о кончине Иванова, и назвал его видным государственным деятелем и замечательным человеком, немало потрудившимся на пользу Отечества.