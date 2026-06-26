Патриарх Кирилл выразил соболезнования близким Сергея Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
- Он назвал его видным государственным деятелем и замечательным человеком, немало потрудившимся на пользу Отечества.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, и сообщил, что молится о его упокоении.
Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет в пятницу.
Патриарх отметил, что с печалью воспринял известие о кончине Иванова, и назвал его видным государственным деятелем и замечательным человеком, немало потрудившимся на пользу Отечества.
"Почивший неизменно стремился защищать суверенитет России, вносил вклад в повышение ее обороноспособности, занимался вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Будучи опытным и целеустремленным руководителем, Сергей Борисович успешно решал самые непростые задачи, на всяком месте служения трудился с максимальной отдачей и ответственностью", – говорится в соболезновании патриарха Кирилла.
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