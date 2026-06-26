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Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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15:44 26.06.2026 (обновлено: 15:52 26.06.2026)
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Матвиенко: Сергей Иванов был замечательным человеком и талантливым руководителем

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
  • Матвиенко назвала его замечательным человеком и талантливым руководителем.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Экс-министр обороны РФ Сергей Иванов был замечательным человеком и талантливым руководителем, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
"Глубоко опечалена известием о кончине Сергея Борисовича Иванова. Сергей Борисович был замечательным человеком, талантливым руководителем, без остатка посвятившим свою жизнь служению Отечеству", - написала Матвиенко в телеграмме, текст документа распространила пресс-служба верхней палаты российского парламента.
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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