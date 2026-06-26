Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
- Матвиенко назвала его замечательным человеком и талантливым руководителем.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Экс-министр обороны РФ Сергей Иванов был замечательным человеком и талантливым руководителем, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
"Глубоко опечалена известием о кончине Сергея Борисовича Иванова. Сергей Борисович был замечательным человеком, талантливым руководителем, без остатка посвятившим свою жизнь служению Отечеству", - написала Матвиенко в телеграмме, текст документа распространила пресс-служба верхней палаты российского парламента.