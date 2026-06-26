КСИР опроверг данные о прямом канале связи с США по Ормузскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о договоренности между США и Ираном создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов.
- Официальный представитель КСИР Ирана Хосейн Мохеби опроверг сообщения об установлении прямой линии связи между Тегераном и Вашингтоном по Ормузскому проливу.
ТЕГЕРАН, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Мохеби опроверг сообщения об установлении прямой линии связи между Тегераном и Вашингтоном по Ормузскому проливу.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг заявлял, что США и Иран договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов. После этого иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник подтвердил данные, отметив, что канал нужен для предотвращения конфронтации из-за Ормуза.
"В ответ на утверждения американских официальных лиц о создании прямого канала связи между Ираном и США по Ормузскому проливу заявляется следующее: этот вопрос является чистым вымыслом, такого не было и не будет", - приводит агентство Tasnim слова Мохеби.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.