КСИР опроверг данные о прямом канале связи с США по Ормузскому проливу

ТЕГЕРАН, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Мохеби опроверг сообщения об установлении прямой линии связи между Тегераном и Вашингтоном по Ормузскому проливу.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.