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КСИР опроверг данные о прямом канале связи с США по Ормузскому проливу - РИА Новости, 26.06.2026
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21:13 26.06.2026
КСИР опроверг данные о прямом канале связи с США по Ормузскому проливу

КСИР опроверг данные о прямой линии связи между Ираном и США по Ормузу

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о договоренности между США и Ираном создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов.
  • Официальный представитель КСИР Ирана Хосейн Мохеби опроверг сообщения об установлении прямой линии связи между Тегераном и Вашингтоном по Ормузскому проливу.
ТЕГЕРАН, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Мохеби опроверг сообщения об установлении прямой линии связи между Тегераном и Вашингтоном по Ормузскому проливу.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг заявлял, что США и Иран договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов. После этого иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник подтвердил данные, отметив, что канал нужен для предотвращения конфронтации из-за Ормуза.
"В ответ на утверждения американских официальных лиц о создании прямого канала связи между Ираном и США по Ормузскому проливу заявляется следующее: этот вопрос является чистым вымыслом, такого не было и не будет", - приводит агентство Tasnim слова Мохеби.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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