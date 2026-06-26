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В МИД Ирана прокомментировали вопрос управления Ормузским проливом - РИА Новости, 26.06.2026
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12:46 26.06.2026
В МИД Ирана прокомментировали вопрос управления Ормузским проливом

МИД Ирана: правила управления Ормузским проливом будут определять Иран и Оман

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Ирана
Здание Министерства иностранных дел Ирана - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Министерства иностранных дел Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел Ирана заявило, что правила управления Ормузским проливом будут определять Иран и Оман.
  • Министры иностранных дел шести аравийских монархий отвергли любые попытки введения сборов за проход через Ормузский пролив.
  • Иран и Оман проведут переговоры относительно вопросов будущего управления Ормузским проливом и предоставлением связанных с этим морских услуг, в диалог будут включены и другие страны Персидского залива.
ТЕГЕРАН, 26 июн - РИА Новости. Правила управления Ормузским проливом будут определять Иран и Оман, заявило министерство иностранных дел Ирана.
Министры иностранных дел шести аравийских монархий после встречи в Бахрейне 25 июня отвергли любые попытки введения сборов за проход через Ормузский пролив.
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"Ормузский пролив находится в территориальных водах двух стран - Ирана и Омана, и пятый пункт меморандума о взаимопонимании по прекращению войны( с США - ред.) станет основой для действий в отношении управления судоходством в проливе", - отреагировал МИД Ирана на заявление аравийских монархий.
Согласно пятому пункту подписанного меморандума, Иран и Оман проведут переговоры относительно вопросов будущего управления Ормузским проливом и предоставлением связанных с этим морских услуг, в диалог будут включены и другие страны Персидского залива.
МИД Ирана ранее пояснял, что плата за судоходство в Ормузе обусловлена оказанием услуг и поддержанием экологической обстановки в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах. При этом Иран обязался не осуществлять каких-либо сборов с судов при проходе через Ормуз в течение 60 дней с момента подписания меморандума с США.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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