Аналитик рассказала, стоит ли досрочно гасить ипотеку маткапиталом

Краткий пересказ от РИА ИИ Материнский капитал с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6%: до 728,9 тысячи рублей на первого ребенка и до 963,2 тысячи на второго, если семья не получала сертификат на первого.

При кредите под 19% годовых реальная выгода от досрочного погашения ипотеки маткапиталом будет в несколько раз больше прибавки от индексации капитала.

Если в семье уже трое детей, то в случае пересмотра условий семейной ипотеки с 1 июля ожидать индексацию маткапитала имеет смысл.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тратить маткапитал на досрочное погашение ипотеки стоит только при кредите под 19% годовых, тогда реальная выгода от досрочного погашения будет в несколько раз больше прибавки от индексации капитала, рассказала РИА Новости руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Наталья Газетдинова.

"Материнский капитал остается одним из ключевых инструментов поддержки семей при покупке жилья. С 1 февраля 2026 года его размер проиндексирован на 5,6% - до 728,9 тысячи рублей на первого ребенка и до 963,2 тысячи на второго, если семья не получала сертификат на первого", - напомнила Газетдинова.

По ее словам, сейчас все чаще перед семьями, у которых уже есть ипотека или только планируется ее оформление, встает вопрос: направить средства на досрочное погашение сейчас или дождаться следующей индексации.

"Важно учитывать ключевой нюанс: маткапитал нельзя использовать как ежемесячную выплату - средства направляются на досрочное погашение единовременно, той суммой, которую семья решила перечислить (частично или полностью)", - уточнила она.

Эксперт советует при этом проверять в ипотечном договоре наличие опции сокращения срока кредита, а не уменьшения платежа: так экономия на процентах будет значительно выше. "Однако не все банки и не все договоры это предусматривают, поэтому важно заранее изучить условия своей ипотеки", - добавила Газетдинова.

"При сопоставимых условиях более раннее применение маткапитала увеличивает эффект экономии на процентах, поскольку снижение основного долга происходит в начале графика платежей. Индексация 2026 года добавила к сертификату 5,6%, достигнув почти 729 тысяч рублей на первого ребенка..., но эта сумма несопоставима с процентами по ипотеке, которые банк начисляет за год ожидания", - считает эксперт.

"При кредите под 19% годовых реальная выгода от досрочного погашения маткапиталом за год ожидания будет в несколько раз больше индексационной прибавки", - добавила она.

Если покупка только планируется, по ее словам, важно учитывать два фактора. Во-первых, за год ожидания стоимость выбранной квартиры может вырасти - и это снизит покупательную способность семьи. Во-вторых, если ребенок уже родился, семья имеет право на льготную ипотеку. "И в этом случае выгода от раннего использования маткапитала не такая очевидная, как при рыночной ставке 19%", - уточнила Газетдинова.