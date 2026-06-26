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В отдаленных населенных пунктах может появиться быстрый интернет, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2026
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01:18 26.06.2026 (обновлено: 01:20 26.06.2026)
В отдаленных населенных пунктах может появиться быстрый интернет, пишут СМИ

"Известия": быстрый интернет может появиться в отдаленных населенных пунктах РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБазовая станция сотовой связи
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Базовая станция сотовой связи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы получат беспрепятственный доступ к опорам ЛЭП и контактным сетям для проведения быстрого интернета в населенные пункты, куда его сейчас провести невозможно.
  • При строительстве транспортной, энергетической и жилищной инфраструктуры будут предусматривать размещение сетей связи.
  • РЖД готова обеспечивать доступ для операторов связи к своим линейным объектам с учетом обеспечения безопасности перевозок.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Быстрый интернет может появиться в населенных пунктах России, куда его сейчас провести невозможно, для этого предлагается использовать ЛЭП и контактные сети, пишет газета "Известия" со ссылкой на документы Минцифры РФ.
"Быстрый интернет может появиться в населенных пунктах, куда его сейчас невозможно провести. Для этого операторы получат беспрепятственный доступ к инфраструктуре смежных отраслей, в частности опорам ЛЭП и контактным сетям", - пишет газета со ссылкой на документы министерства.
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При строительстве транспортной, энергетической и жилищной инфраструктуры будут предусматривать и размещение сетей связи, следует из материалов к "Стратегии развития отрасли связи", которые Минцифры направило на согласования в ведомства.
Эта инициатива рассматривается и отраслевым сообществом на площадке АНО "Цифровая экономика", рассказали в этой организации. На законодательном уровне, как указано, уже урегулирован вопрос о размещении линий связи вдоль автомобильных дорог - этот опыт предлагается распространить и на объекты электроэнергетики и железнодорожного транспорта.
"В конечном итоге граждане будут обеспечены качественной связью на всей территории страны", - отметили в "Цифровой экономике".
Кроме того, позитивно относятся к инициативе и в РЖД. Со своей стороны компания готова обеспечивать доступ для операторов связи к своим линейным объектам с учетом обеспечения безопасности перевозок, отметили в ее пресс-службе.
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