В отдаленных населенных пунктах может появиться быстрый интернет, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы получат беспрепятственный доступ к опорам ЛЭП и контактным сетям для проведения быстрого интернета в населенные пункты, куда его сейчас провести невозможно.

При строительстве транспортной, энергетической и жилищной инфраструктуры будут предусматривать размещение сетей связи.

РЖД готова обеспечивать доступ для операторов связи к своим линейным объектам с учетом обеспечения безопасности перевозок.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Быстрый интернет может появиться в населенных пунктах России, куда его сейчас провести невозможно, для этого предлагается использовать ЛЭП и контактные сети, пишет газета Быстрый интернет может появиться в населенных пунктах России, куда его сейчас провести невозможно, для этого предлагается использовать ЛЭП и контактные сети, пишет газета "Известия" со ссылкой на документы Минцифры РФ.

"Быстрый интернет может появиться в населенных пунктах, куда его сейчас невозможно провести. Для этого операторы получат беспрепятственный доступ к инфраструктуре смежных отраслей, в частности опорам ЛЭП и контактным сетям", - пишет газета со ссылкой на документы министерства.

При строительстве транспортной, энергетической и жилищной инфраструктуры будут предусматривать и размещение сетей связи, следует из материалов к "Стратегии развития отрасли связи", которые Минцифры направило на согласования в ведомства.

Эта инициатива рассматривается и отраслевым сообществом на площадке АНО "Цифровая экономика", рассказали в этой организации. На законодательном уровне, как указано, уже урегулирован вопрос о размещении линий связи вдоль автомобильных дорог - этот опыт предлагается распространить и на объекты электроэнергетики и железнодорожного транспорта.

"В конечном итоге граждане будут обеспечены качественной связью на всей территории страны", - отметили в "Цифровой экономике".