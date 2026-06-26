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Экс-замглавреда "Эха Москвы" оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 26.06.2026
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08:29 26.06.2026 (обновлено: 08:42 26.06.2026)
Экс-замглавреда "Эха Москвы" оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Экс-замглавреда "Эха Москвы" Курникова оштрафовали на 250 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максима Курникова*, бывшего заместителя главного редактора "Эха Москвы" (признан иноагентом), оштрафовали на 250 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.
  • Курникову* запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на срок 2 года.
УФА, 26 июн - РИА Новости. Суд в Оренбурге оштрафовал на 250 тысяч рублей бывшего заместителя главного редактора "Эха Москвы" Максима Курникова*, признав его виновным в нарушении закона об иностранных агентах, сообщает судебный участок №5 Дзержинского районного суда.
"Подсудимому (Курникову* - ред.) назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 2 года",- сообщает суд.
Илья Яшин* - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Иноагента Илью Яшина* переобъявили в розыск в России
24 июня, 06:36
Приговор не вступил в законную силу.
По данным следствия, бывший заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы", ведущий редактор русскоязычной службы Bild** Максим Курников* с ноября 2025 года по февраль 2026 года, являясь участником объединения лиц, включенного в реестр иностранных агентов, будучи дважды в течение одного года привлеченным к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), распространил в мессенджере несколько видеоматериалов без указания на их создание и распространение иноагентом.
Он находится в розыске.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
** Организация признана иноагентом в России
Писательница Людмила Улицкая* - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Суд вновь оштрафовал писательницу Улицкую* на 40 тысяч рублей
30 октября 2025, 16:13
 
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