Экс-замглавреда "Эха Москвы" оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максима Курникова*, бывшего заместителя главного редактора "Эха Москвы" (признан иноагентом), оштрафовали на 250 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.
- Курникову* запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на срок 2 года.
УФА, 26 июн - РИА Новости. Суд в Оренбурге оштрафовал на 250 тысяч рублей бывшего заместителя главного редактора "Эха Москвы" Максима Курникова*, признав его виновным в нарушении закона об иностранных агентах, сообщает судебный участок №5 Дзержинского районного суда.
"Подсудимому (Курникову* - ред.) назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 2 года",- сообщает суд.
Иноагента Илью Яшина* переобъявили в розыск в России
24 июня, 06:36
Приговор не вступил в законную силу.
По данным следствия, бывший заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы", ведущий редактор русскоязычной службы Bild** Максим Курников* с ноября 2025 года по февраль 2026 года, являясь участником объединения лиц, включенного в реестр иностранных агентов, будучи дважды в течение одного года привлеченным к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), распространил в мессенджере несколько видеоматериалов без указания на их создание и распространение иноагентом.
Он находится в розыске.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
** Организация признана иноагентом в России
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