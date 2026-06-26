Экс-замглавреда "Эха Москвы" оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

УФА, 26 июн - РИА Новости. Суд в Оренбурге оштрафовал на 250 тысяч рублей бывшего заместителя главного редактора "Эха Москвы" Максима Курникова*, признав его виновным в нарушении закона об иностранных агентах, сообщает судебный участок №5 Дзержинского районного суда.

"Подсудимому (Курникову* - ред.) назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 2 года",- сообщает суд.