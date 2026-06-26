Мурашко рассказал, где в медицине применяется ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Искусственный интеллект применяется в ходе скрининговых исследований, в том числе маммографии, сообщил Михаил Мурашко.
- По его словам, ИИ повышает качество диагностики и практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований.
ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект сегодня применяется в ходе скрининговых исследований, в том числе маммографии, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр в рамках визита в Республику Северная Осетия-Алания оценил работу медицинских организаций региона.
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"Посещая поликлиники, мы смотрели и на внедрение программ с искусственным интеллектом, они сегодня работают на скринингах, в частности маммография, которая проводится в рамках диспансеризации", - сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что искусственный интеллект повышает качество диагностики и практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований.