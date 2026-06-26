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Мурашко рассказал, где в медицине применяется ИИ - РИА Новости, 26.06.2026
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20:37 26.06.2026
Мурашко рассказал, где в медицине применяется ИИ

Мурашко: ИИ применяют при скрининговых исследованиях, в том числе в маммографии

© iStock.com / AleksandarNakicМедсестра во время маммографии
Медсестра во время маммографии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© iStock.com / AleksandarNakic
Медсестра во время маммографии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Искусственный интеллект применяется в ходе скрининговых исследований, в том числе маммографии, сообщил Михаил Мурашко.
  • По его словам, ИИ повышает качество диагностики и практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований.
ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект сегодня применяется в ходе скрининговых исследований, в том числе маммографии, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр в рамках визита в Республику Северная Осетия-Алания оценил работу медицинских организаций региона.
«
"Посещая поликлиники, мы смотрели и на внедрение программ с искусственным интеллектом, они сегодня работают на скринингах, в частности маммография, которая проводится в рамках диспансеризации", - сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что искусственный интеллект повышает качество диагностики и практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований.
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