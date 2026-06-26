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На Data Day 2026 обсудят, как ИИ становится ядром управления бизнесом - РИА Новости, 26.06.2026
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11:06 26.06.2026

На Data Day 2026 обсудят, как ИИ становится ядром управления бизнесом

© Фото предоставлено пресс-службой ИД "Регламент"На Data Day 2026 обсудят, как ИИ становится ядром управления бизнесом
На Data Day 2026 обсудят, как ИИ становится ядром управления бизнесом - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ИД "Регламент"
На Data Day 2026 обсудят, как ИИ становится ядром управления бизнесом
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МОСКВА, 26 июн — пресс-служба ИД "Регламент". 9 июля 2026 года в Москве на площадке "Бизнес.Техноград" пройдет форум Data Day 2026 ("День данных-2026") "ИИ + Данные. Как сохранять уверенный курс в динамичной среде". Событие объединит более 1,5 тысячи участников и 60+ спикеров из финтеха, ритейла, транспорта, промышленности, агросектора и других отраслей.
Организатор — Издательский дом "Регламент".
Участники обсудят вопросы, которые сегодня важны для любого сегмента: как внедрять ИИ и задавать темп развития отрасли, как находить новые точки роста, опираясь на опыт цифровых лидеров, как предсказывать кризисы и быстро перестраивать бизнес-модель, и, наконец, как превратить хаос данных в бизнес-навигатор и сделать их главным стратегическим активом управления.
Программа форума включает пять тематических треков.
Трек "Финтех. Трансформация в эпоху AI". Реальные случаи внедрения ИИ — от автоматизированной системы оценки платежеспособности заемщика и мультиагентных систем до обнаружения мошенничества и принципа "Знай своего клиента". Особое внимание — подходам к построению инфраструктуры данных, масштабированию большой языковой модели, экономике внедрения и переходу от пилотов к промышленной эксплуатации.
Трек "Ритейл. Инженерия решений в реальном времени". Обсуждение ритейла как индустрии высоконагруженных систем: процесс сбора, обработки и анализа данных в тот момент, когда они поступают, построение платформ данных, влияние машинного обучения на ассортимент, цены и клиентский опыт. Также эксперты расскажут об особенностях инженерной инфраструктуры в ретейле.
Трек "Путешествия и транспорт. Интеллект в движении". Фокус на платформах данных в управлении цепями поставок, прогнозировании спроса и оптимизации маршрутов с помощью ИИ. Также в повестке — беспилотные системы, цифровые двойники дорог и вопросы владения данными в условиях развития автономного транспорта.
Трек "Агропром. Цифровая почва для роста". Трек сфокусирован на влиянии данных и ИИ на конкурентоспособность АПК, требованиях регулирования и роли цифровой зрелости в доступе к финансированию.
Трек "Персональная эффективность в эпоху AI". Трек посвящен трансформации профессии аналитика, изменениям в найме и образовании, а также практическому применению ИИ-агентов в работе руководителей и специалистов. Участники обсудят границы автономности и построение персональных ИИ-контуров.
Откроет форум общая пленарная сессия "Data- и ИИ-центричность в условиях суверенитета: будущее платформ данных в условиях регуляторных ограничений и экспансии AI-агентов". Участники обсудят, где ИИ уже дает практический эффект в ключевых отраслях российской экономики и как компании перестраивают бизнес-модели, операционные процессы и работу с клиентскими данными вокруг ИИ-платформ и платформ данных. Отдельный фокус — влияние регуляторных ограничений и требований к использованию ИИ на развитие финтеха, ретейла, маркетплейсов и цифровых сервисов.
В числе спикеров:
– Руслан Булатов, Банк России, директор департамента финансовых технологий;
– Алексей Бондаренко, Газпромбанк, вице-президент — начальник департамента управления данными;
– Артем Летин, ВТБ, начальник управления моделирования КИБ и СМБ, вице-президент;
– Дмитрий Рузанов, Альфа-Банк, директор департамента разработки моделей;
– Валерий Поляков, Т-Банк, лидер по данным группы Т-Технологии (Chief Data Officer);
– Александр Лукьянов, ДОМ.РФ Технологии, генеральный директор;
– Павел Денисенко, X5 Tech, директор департамента развития платформы больших данных;
– Дмитрий Криволапов, Lamoda, директор департамента по данным и аналитике;
– Андрей Скачек, М.Видео, директор по маркетингу и другие.
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