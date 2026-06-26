В Госдуме спрогнозировали рост числа занятых в креативном секторе россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ К 2030 году число занятых в креативном секторе россиян превысит пять миллионов, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Интенсивнее всего развиваются технологические отрасли и отрасли, связанные с импортозамещением и внутренним туризмом.

Для реального роста доходов от креативной экономики важны инфраструктура, образовательная среда, профессиональные сообщества и региональные механизмы поддержки предпринимательства.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число занятых в креативном секторе россиян превысит пять миллионов к 2030 году, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

« "При устойчивом росте к 2030 году число занятых в креативном секторе превысит пять миллионов россиян, причем это не только молодежь, но и высокий процент взрослых творческих людей с разными специальностями", - сказал Говырин

Он отметил, что креативность повышает узнаваемость продукта, потому что одно дело - массовый типичный продукт, а другое - если в нем есть уникальность и эксклюзивность.

« "Положительный эффект от этого направления экономики высок, потому что идет повышение привлекательности территорий, развитие культуры и, конечно, повышение заработка представителей креативных отраслей", - добавил депутат.

По его словам, интенсивнее всего развиваются технологические отрасли и отрасли, связанные с импортозамещением и внутренним туризмом.

"Наша задача поднимать и остальные отрасли креативного сектора, такие как культурное наследие, медиа и СМИ, кино, арт-индустрия, книжное дело, библиотеки и архивы, народные художественные промыслы, дизайн и мода", - подчеркнул парламентарий.

Говырин добавил, что для реального роста доходов от креативной экономики не менее важны: наличие инфраструктуры, образовательной среды, профессиональных сообществ и региональных механизмов поддержки предпринимательства.

Кроме того, он также добавил, что сейчас в России идет "активная защита и отстаивание правильных традиционных ценностей", и креативный сектор в этом направлении, как отметил политик, - один из самых существенных.