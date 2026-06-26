Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме спрогнозировали рост числа занятых в креативном секторе россиян - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 26.06.2026
В Госдуме спрогнозировали рост числа занятых в креативном секторе россиян

Говырин: число занятых в креативном секторе россиян превысит 5 млн к 2030 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума России
Госдума России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К 2030 году число занятых в креативном секторе россиян превысит пять миллионов, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
  • Интенсивнее всего развиваются технологические отрасли и отрасли, связанные с импортозамещением и внутренним туризмом.
  • Для реального роста доходов от креативной экономики важны инфраструктура, образовательная среда, профессиональные сообщества и региональные механизмы поддержки предпринимательства.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число занятых в креативном секторе россиян превысит пять миллионов к 2030 году, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«
"При устойчивом росте к 2030 году число занятых в креативном секторе превысит пять миллионов россиян, причем это не только молодежь, но и высокий процент взрослых творческих людей с разными специальностями", - сказал Говырин.
Модели перед началом показа одежды брэнда IGOR GULYAEV в рамках VI Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Господдержка креативных индустрий: как мода влияет на рост экономики страны
22 апреля, 11:50
Он отметил, что креативность повышает узнаваемость продукта, потому что одно дело - массовый типичный продукт, а другое - если в нем есть уникальность и эксклюзивность.
«
"Положительный эффект от этого направления экономики высок, потому что идет повышение привлекательности территорий, развитие культуры и, конечно, повышение заработка представителей креативных отраслей", - добавил депутат.
По его словам, интенсивнее всего развиваются технологические отрасли и отрасли, связанные с импортозамещением и внутренним туризмом.
"Наша задача поднимать и остальные отрасли креативного сектора, такие как культурное наследие, медиа и СМИ, кино, арт-индустрия, книжное дело, библиотеки и архивы, народные художественные промыслы, дизайн и мода", - подчеркнул парламентарий.
Заместитель генерального директора медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Креативные экономики создают условия новой деколонизации, заявил Яковенко
10 октября 2025, 07:50
Говырин добавил, что для реального роста доходов от креативной экономики не менее важны: наличие инфраструктуры, образовательной среды, профессиональных сообществ и региональных механизмов поддержки предпринимательства.
Кроме того, он также добавил, что сейчас в России идет "активная защита и отстаивание правильных традиционных ценностей", и креативный сектор в этом направлении, как отметил политик, - один из самых существенных.
По его словам, именно в креативном секторе обеспечивается сохранение, популяризация и передача другим поколениям культурного кода, а также воспитание и обеспечение преемственности поколений на основе национальных культурных ценностей, укрепление института семьи.
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Опрос показал, что россияне думают о развитии креативных индустрий в России
12 мая, 11:00
 
РоссияАлексей ГовыринГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала