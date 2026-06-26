Путин назначил Гладкова послом в Абхазии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гладкова назначили послом в Абхазии.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом РФ в Абхазии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия", - говорится в документе.
Другим указом от этих обязанностей освобожден Михаил Шургалин.
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