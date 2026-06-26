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Путин назначил Гладкова послом в Абхазии - РИА Новости, 26.06.2026
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16:14 26.06.2026 (обновлено: 16:17 26.06.2026)
Путин назначил Гладкова послом в Абхазии

Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Гладкова послом в Абхазии

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гладкова назначили послом в Абхазии.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом РФ в Абхазии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин принял 13 мая отставку Гладкова. Врио губернатора региона был назначен Александр Шуваев.
"Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия", - говорится в документе.
Другим указом от этих обязанностей освобожден Михаил Шургалин.
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