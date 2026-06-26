Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Кюрасао и впервые вышла в плей-офф ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Кюрасао в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:0.

Дубль оформил Николя Пепе, а сборная Кот-д'Ивуара заняла второе место в группе E, уступив первую строчку команде Германии.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Кюрасао в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Встреча группы E прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 2:0 в пользу ивуарийцев. Дубль оформил Николя Пепе (7-я и 64-я минуты).

"Слоны", набрав 6 очков, заняли второе место в группе E, уступив первую строчку команде Германии. Сборная Кюрасао, которая впервые принимала участие в чемпионате мира, завершила выступление на турнире с 1 баллом. Команду тренирует ранее возглавлявший сборную России и петербургский "Зенит" Дик Адвокат.

Сборная Кот-д'Ивуара вышла в плей-офф чемпионата мира впервые в истории. Ранее ивуарийцы трижды участвовали в мировых первенствах и неизменно вылетали сразу после группового этапа. В 1/16 финала текущего турнира сборная Кот-д'Ивуара встретится со второй командой группы I - французами или норвежцами.