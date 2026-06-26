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В российских поездах появится опция бронирования столика в вагоне-бистро - РИА Новости, 26.06.2026
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16:06 26.06.2026
В российских поездах появится опция бронирования столика в вагоне-бистро

В российских поездах появится опция бронирования заранее стола в вагоне-бистро

© Фото : РЖДНовый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : РЖД
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Федеральная пассажирская компания» вводит опцию бронирования стола в вагоне-бистро поездов дальнего следования и оплаты блюд из меню.
  • Услуга будет доступна начиная с 29 июня и на первом этапе будет реализована в скоростных поездах «Аврора» и «Буревестник».
  • Оформить услугу нужно не позднее чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции маршрута.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) вводит опцию бронирования заранее стола в вагоне-бистро поездов дальнего следования и оплаты блюд из меню, сообщила компания.
"Как в лучших ресторанах, в наших поездах появилась возможность заранее бронировать стол в вагоне-бистро. Сервис будет доступен начиная с 29 июня, но бронировать можно уже сегодня", - говорится в сообщении.
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Услуга на первом этапе будет реализована в скоростных поездах "Аврора" и "Буревестник".
Работает это так. При покупке билета на сайте РЖД во время выбора подходящего поезда нужно кликнуть по ссылке "Резерв стола в вагоне-бистро". Также можно приобрести услугу к ранее оформленному билету. Для этого в личном кабинете в разделе "Мои заказы" надо кликнуть по соответствующей ссылке, выбрать время и стол, заказать и оплатить предложенные из меню блюда.
"В назначенное время заказ будет сервирован в вагоне-бистро", - отмечает ФПК.
Оформить услугу нужно не позднее чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции маршрута.
"Посещать вагон-бистро по-прежнему можно и в традиционном формате – в порядке очереди. Также пассажирам доступна опция по заказу питания к месту проезда", - уточняется в сообщении.
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