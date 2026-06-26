В российских поездах появится опция бронирования столика в вагоне-бистро

Краткий пересказ от РИА ИИ «Федеральная пассажирская компания» вводит опцию бронирования стола в вагоне-бистро поездов дальнего следования и оплаты блюд из меню.

Услуга будет доступна начиная с 29 июня и на первом этапе будет реализована в скоростных поездах «Аврора» и «Буревестник».

Оформить услугу нужно не позднее чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции маршрута.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) вводит опцию бронирования заранее стола в вагоне-бистро поездов дальнего следования и оплаты блюд из меню, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) вводит опцию бронирования заранее стола в вагоне-бистро поездов дальнего следования и оплаты блюд из меню, сообщила компания

"Как в лучших ресторанах, в наших поездах появилась возможность заранее бронировать стол в вагоне-бистро. Сервис будет доступен начиная с 29 июня, но бронировать можно уже сегодня", - говорится в сообщении.

Услуга на первом этапе будет реализована в скоростных поездах "Аврора" и "Буревестник".

Работает это так. При покупке билета на сайте РЖД во время выбора подходящего поезда нужно кликнуть по ссылке "Резерв стола в вагоне-бистро". Также можно приобрести услугу к ранее оформленному билету. Для этого в личном кабинете в разделе "Мои заказы" надо кликнуть по соответствующей ссылке, выбрать время и стол, заказать и оплатить предложенные из меню блюда.

"В назначенное время заказ будет сервирован в вагоне-бистро", - отмечает ФПК.

Оформить услугу нужно не позднее чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции маршрута.