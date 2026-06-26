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В России конкурсы на пассажирские маршруты переведут в электронную форму - РИА Новости, 26.06.2026
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18:10 26.06.2026 (обновлено: 18:11 26.06.2026)
В России конкурсы на пассажирские маршруты переведут в электронную форму

В РФ конкурсы на пассажирские маршруты переведут в электронную форму

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон о переводе конкурсов на право осуществления регулярных пассажирских перевозок в электронную форму.
  • Закон устанавливает единый порядок проведения открытого конкурса в электронной форме и уточняет сведения в извещении о конкурсе.
  • Документом также регулируется работа автовокзалов и автостанций, включая порядок оплаты обязательных услуг и запрет на навязывание дополнительных услуг.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перевод конкурсов на получение свидетельств об осуществлении регулярных пассажирских перевозок в электронную форму, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает единый порядок проведения открытого конкурса в электронной форме на право осуществления регулярных перевозок по маршрутам. Уточняются также сведения в извещении о конкурсе: официальный сайт организатора, адрес электронной площадки, даты начала и окончания подачи заявок, порядок их подачи, а также даты рассмотрения заявок и подведения итогов.
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Документом также определяется процедура уведомления участника об отклонении заявки: организатор обязан в течение трех рабочих дней направить через электронную площадку мотивированное уведомление с указанием причин отказа. Предусматривается, что конкурсы, решения о проведении которых приняты до дня вступления закона в силу, проводятся по старым правилам.
Отдельно регулируется работа автовокзалов и автостанций. Согласно документу, обязательные платные услуги, которые они оказывают перевозчикам, делятся на обслуживание пассажиров и обслуживание транспортных средств с их экипажами. Владелец автовокзала сможет сам выбирать способ оплаты: либо по тарифам (за пассажира или за заезд транспорта), либо в виде процента от стоимости перевозки.
Уточняется, что тарифы при этом зависят от вида сообщения, класса транспортного средства, а также от того, является ли остановочный пункт начальным, конечным или промежуточным.
Также предусматривается запрет навязывать перевозчику дополнительные услуги, в которых он не заинтересован, а также взимать плату за пользование элементами обустройства автомобильных дорог.
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