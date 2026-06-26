В России конкурсы на пассажирские маршруты переведут в электронную форму

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон о переводе конкурсов на право осуществления регулярных пассажирских перевозок в электронную форму.

Закон устанавливает единый порядок проведения открытого конкурса в электронной форме и уточняет сведения в извещении о конкурсе.

Документом также регулируется работа автовокзалов и автостанций, включая порядок оплаты обязательных услуг и запрет на навязывание дополнительных услуг.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перевод конкурсов на получение свидетельств об осуществлении регулярных пассажирских перевозок в электронную форму, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перевод конкурсов на получение свидетельств об осуществлении регулярных пассажирских перевозок в электронную форму, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон устанавливает единый порядок проведения открытого конкурса в электронной форме на право осуществления регулярных перевозок по маршрутам. Уточняются также сведения в извещении о конкурсе: официальный сайт организатора, адрес электронной площадки, даты начала и окончания подачи заявок, порядок их подачи, а также даты рассмотрения заявок и подведения итогов.

Документом также определяется процедура уведомления участника об отклонении заявки: организатор обязан в течение трех рабочих дней направить через электронную площадку мотивированное уведомление с указанием причин отказа. Предусматривается, что конкурсы, решения о проведении которых приняты до дня вступления закона в силу, проводятся по старым правилам.

Отдельно регулируется работа автовокзалов и автостанций. Согласно документу, обязательные платные услуги, которые они оказывают перевозчикам, делятся на обслуживание пассажиров и обслуживание транспортных средств с их экипажами. Владелец автовокзала сможет сам выбирать способ оплаты: либо по тарифам (за пассажира или за заезд транспорта), либо в виде процента от стоимости перевозки.

Уточняется, что тарифы при этом зависят от вида сообщения, класса транспортного средства, а также от того, является ли остановочный пункт начальным, конечным или промежуточным.