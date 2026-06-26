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В Раде заявили, что ЕС продвигает легализацию однополых браков на Украине - РИА Новости, 26.06.2026
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21:24 26.06.2026
В Раде заявили, что ЕС продвигает легализацию однополых браков на Украине

Депутат Рады Волошин: ЕС продвигает легализацию однополых браков на Украине

© Fotolia / jamdesignФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Fotolia / jamdesign
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС продвигает легализацию однополых браков, Стамбульскую конвенцию и поддержку эвтаназии в украинском законодательстве, заявил Олег Волошин.
  • По его мнению, некоторые европейские и мировые лидеры отстаивают традиционные ценности и находятся на одной стороне, в то время как другие поддерживают ЛГБТ*-повестку.
  • Волошин отметил, что ранее в Верховной раде существовало многочисленное межфракционное объединение, отстаивающее традиционные ценности, но с тех пор влияние Запада на Украине усилилось.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Европейский союз продвигает легализацию однополых браков в законодательстве Украины и прочую ЛГБТ*-повестку, заявил депутат Верховной рады, бывший официальный представитель МИД Украины Олег Волошин.
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"В первую очередь Европейский союз стал продвигать в украинском законодательстве однополые браки, Стамбульскую конвенцию (то есть "Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием", противники которой усматривают в ней отказ от традиционных семейных ролей - ред.) и поддержку эвтаназии", - рассказал Волошин во время выступления на конгрессе "Миру нужен отец", прошедшем в Москве.
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По мнению Волошина, несмотря на некоторые разногласия, такие лидеры, как президент России Владимир Путин, американский президент Дональд Трамп, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, депутат Европарламента и лидер оппозиционной партии S.O.S. Румыния Диана Шошоакэ и некоторые другие их коллеги из Европы находятся на одной стороне, отстаивающей традиционные ценности.
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"А господин Зеленский, Макрон, Байден и другие из Демократической партии (США - ред.) - на другой. И это не случайность, что когда происходит какой-то митинг в поддержку Зеленского в Европе - это всегда украинский флаг и радужный флаг. Всегда вместе", - отметил бывший депутат.
Он напомнил, что ранее в Верховной раде существовало межфракционное объединение "Ценности. Достоинство. Семья", куда вошли 305 членов украинского парламента, несмотря на разность их политических взглядов. По словам Волошина, объединение было самым многочисленным за всю историю украинского парламента. Однако с тех пор Запад и его ценности окончательно взяли верх на Украине, резюмировал бывший депутат.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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