В Раде заявили, что ЕС продвигает легализацию однополых браков на Украине

«

"В первую очередь Европейский союз стал продвигать в украинском законодательстве однополые браки, Стамбульскую конвенцию (то есть "Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием", противники которой усматривают в ней отказ от традиционных семейных ролей - ред.) и поддержку эвтаназии", - рассказал Волошин во время выступления на конгрессе "Миру нужен отец", прошедшем в Москве.