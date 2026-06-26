Проект РИА Новости вошел в число лучших ESG программ страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Проект "Российские инновации" стал победителем национальной программы "Лучшие ESG‑проекты России".

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Проект "Российские инновации", созданный РИА Новости и направленный на взаимодействие бизнеса и университетов, стал победителем национальной программы "Лучшие ESG‑проекты России", сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения победителей.

Программа "Лучшие ESG‑проекты России" — ежегодное событие, демонстрирующее лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управления.

В категории "Индустриализация, инновации и инфраструктура. Социально-ответственные СМИ" лучшим был признан проект "Российские инновации". Его ключевая задача — создать условия для встречи и взаимодействия бизнеса и университетов в едином пространстве: онлайн — через информационные материалы, а очно — через тренинги и пресс‑мероприятия.

© РИА Новости / Полина Сапунова Проект РИА Новости вошел в число лучших ESG проектов страны © РИА Новости / Полина Сапунова Проект РИА Новости вошел в число лучших ESG проектов страны

Как отметил руководитель программы, заместитель начальника Управления просветительских проектов медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин, этот проект наглядно демонстрирует синергию науки и промышленности, экономики и экологии, технологического прорыва и социальной ответственности.

"Сохраняя этот тонкий баланс, показывая лучшие примеры взаимодействия науки и реального сектора экономики, мы поддерживаем устойчивое развитие нашей страны, её уверенный и безопасный путь в будущее", — рассказал Клюшкин.

Кроме того, важным этапом развития проекта стало открытие в апреле 2026 года собственного канала на "Дзене".