FT: ЕС планирует ввести пошлину на экспорт алюминиевого лома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз планирует ввести пошлину в размере 15% на экспорт алюминиевого лома.
- Пошлина вступит в силу 9 сентября и направлена на предотвращение вывоза ценного металла в США и Азию.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести пошлину 15% на экспорт алюминиевого лома, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
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"ЕС намерен ввести пошлину на экспорт алюминиевого лома, чтобы предотвратить вывоз ценного металла в США и Азию", - говорится в сообщении газеты.
По словам источников, пошлина в размере 15% вступит в силу 9 сентября.
В ноябре агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия планирует ввести ограничения экспорта алюминиевого лома из Евросоюза для предотвращения дефицита сырья.
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4 июня, 07:54