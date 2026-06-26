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FT: ЕС планирует ввести пошлину на экспорт алюминиевого лома - РИА Новости, 26.06.2026
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17:34 26.06.2026
FT: ЕС планирует ввести пошлину на экспорт алюминиевого лома

FT: ЕС намерен ввести пошлину в размере 15% на экспорт алюминиевого лома

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкАлюминий
Алюминий - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз планирует ввести пошлину в размере 15% на экспорт алюминиевого лома.
  • Пошлина вступит в силу 9 сентября и направлена на предотвращение вывоза ценного металла в США и Азию.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести пошлину 15% на экспорт алюминиевого лома, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
«
"ЕС намерен ввести пошлину на экспорт алюминиевого лома, чтобы предотвратить вывоз ценного металла в США и Азию", - говорится в сообщении газеты.
По словам источников, пошлина в размере 15% вступит в силу 9 сентября.
Издание со ссылкой на отраслевую ассоциацию European Aluminium пишет, что в 2025 году экспорт алюминиевого лома достиг рекордных 1,27 миллиона тонн, что на 50% больше, чем в 2019 году, при этом большая часть этого товара направляется в Индию и КНР.
В ноябре агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия планирует ввести ограничения экспорта алюминиевого лома из Евросоюза для предотвращения дефицита сырья.
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