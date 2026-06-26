ЕС не признал дискриминацией отказ в убежище военнообязанным украинцам

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер отказался признать дискриминационной меру, отказывающую в предоставлении временного убежища на территории стран Евросоюза военнообязанным украинцам призывного возраста.

Механизм гражданской защиты для украинцев предлагается продлить еще на один год до марта 2028 года, но исключить из него украинских военнообязанных граждан призывного возраста.

Брюннер пояснил, что мера касается только вновь прибывающих граждан Украины призывного возраста, а те, кто уже находится в ЕС, статуса лишены не будут.

БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер отказался признать дискриминационной планируемую к принятию меру отказывать в предоставлении временного убежища на территории стран Евросоюза военнообязанным украинцам призывного возраста.

В пятницу ЕК представила предложение о продлении еще на один год до марта 2028 года механизма гражданской защиты для украинцев. Однако предполагается исключить из этой программы украинских военнообязанных граждан призывного возраста.

"Дискриминация? Конечно, нет. Это то, о чем нас просили украинцы… Это поддержка украинцев, они хотят, чтобы мы это делали, вот почему мы это делаем", - заявил еврокомиссар на вопрос журналистов о том, не является ли такая мера дискриминацией.

Брюннер пояснил, что те граждане Украины призывного возраста, которые уже находятся в ЕС, лишены статуса не будут - мера касается только вновь прибывающих.

По словам еврокомиссара, предполагается также активнее работать над добровольным возвращением украинских беженцев на родину.

В настоящее время в странах ЕС в механизме временной гражданской защиты зарегистрированы порядка 4,4 миллиона украинских беженцев.