Рейтинг@Mail.ru
ЕС не признал дискриминацией отказ в убежище военнообязанным украинцам - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 26.06.2026
ЕС не признал дискриминацией отказ в убежище военнообязанным украинцам

ЕС отказался признать дискриминацией отказ в убежище военнообязанным украинцам

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер отказался признать дискриминационной меру, отказывающую в предоставлении временного убежища на территории стран Евросоюза военнообязанным украинцам призывного возраста.
  • Механизм гражданской защиты для украинцев предлагается продлить еще на один год до марта 2028 года, но исключить из него украинских военнообязанных граждан призывного возраста.
  • Брюннер пояснил, что мера касается только вновь прибывающих граждан Украины призывного возраста, а те, кто уже находится в ЕС, статуса лишены не будут.
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер отказался признать дискриминационной планируемую к принятию меру отказывать в предоставлении временного убежища на территории стран Евросоюза военнообязанным украинцам призывного возраста.
В пятницу ЕК представила предложение о продлении еще на один год до марта 2028 года механизма гражданской защиты для украинцев. Однако предполагается исключить из этой программы украинских военнообязанных граждан призывного возраста.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Украина столкнулась с нехваткой солдат для обороны Черниговской области
17 июня, 06:41
"Дискриминация? Конечно, нет. Это то, о чем нас просили украинцы… Это поддержка украинцев, они хотят, чтобы мы это делали, вот почему мы это делаем", - заявил еврокомиссар на вопрос журналистов о том, не является ли такая мера дискриминацией.
Брюннер пояснил, что те граждане Украины призывного возраста, которые уже находятся в ЕС, лишены статуса не будут - мера касается только вновь прибывающих.
По словам еврокомиссара, предполагается также активнее работать над добровольным возвращением украинских беженцев на родину.
В настоящее время в странах ЕС в механизме временной гражданской защиты зарегистрированы порядка 4,4 миллиона украинских беженцев.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Украинский военнослужащий в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Дания хочет перестать выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста
25 июня, 22:48
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала