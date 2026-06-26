Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер отказался признать дискриминационной меру, отказывающую в предоставлении временного убежища на территории стран Евросоюза военнообязанным украинцам призывного возраста.
- Механизм гражданской защиты для украинцев предлагается продлить еще на один год до марта 2028 года, но исключить из него украинских военнообязанных граждан призывного возраста.
- Брюннер пояснил, что мера касается только вновь прибывающих граждан Украины призывного возраста, а те, кто уже находится в ЕС, статуса лишены не будут.
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер отказался признать дискриминационной планируемую к принятию меру отказывать в предоставлении временного убежища на территории стран Евросоюза военнообязанным украинцам призывного возраста.
В пятницу ЕК представила предложение о продлении еще на один год до марта 2028 года механизма гражданской защиты для украинцев. Однако предполагается исключить из этой программы украинских военнообязанных граждан призывного возраста.
"Дискриминация? Конечно, нет. Это то, о чем нас просили украинцы… Это поддержка украинцев, они хотят, чтобы мы это делали, вот почему мы это делаем", - заявил еврокомиссар на вопрос журналистов о том, не является ли такая мера дискриминацией.
Брюннер пояснил, что те граждане Украины призывного возраста, которые уже находятся в ЕС, лишены статуса не будут - мера касается только вновь прибывающих.
По словам еврокомиссара, предполагается также активнее работать над добровольным возвращением украинских беженцев на родину.
В настоящее время в странах ЕС в механизме временной гражданской защиты зарегистрированы порядка 4,4 миллиона украинских беженцев.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.