Экс-сенатор США заявил, что не боялся критики из-за визита в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отставной американский сенатор из штата Индиана Джон Крейн участвует в международном конгрессе "Миру нужен отец", который проходит на площадке ГД.
- Он заявил, что не опасался негативной реакции из-за визита в Россию, так как человек, знающий, во что и почему он верит, неизбежно сталкивается с критикой.
- По словам бывшего сенатора, одна из его целей — делиться с людьми жизненным опытом и помогать им взглянуть на мир с другой точки зрения.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Отставной американский сенатор из штата Индиана Джон Крейн заявил РИА Новости, что не опасался негативной реакции из-за визита в Россию, поскольку человек, знающий, во что и почему он верит, неизбежно сталкивается с критикой.
"Кто-то однажды сказал, что мы должны решить, за что мы хотим, чтобы нас критиковали. И если мы знаем, во что мы верим и почему мы в это верим, то критика неизбежно последует", – сказал он, отвечая на вопрос, не опасался ли он негативной реакции из-за визита в Россию.
По словам бывшего сенатора, одна из его целей заключается в том, чтобы делиться с людьми тем, чему он научился за жизнь, и помогать им взглянуть на мир с другой точки зрения.
Крейн отметил, что во время поездок по миру его прежде всего интересует, как живут люди в разных странах, чтобы затем делиться этим опытом с друзьями и близкими.
"Когда я путешествую по миру, меня поражает то, что на базовом человеческом уровне существует множество общих ценностей, которые на самом деле присущи всем нам как людям", – добавил собеседник агентства.