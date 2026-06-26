Краткий пересказ от РИА ИИ Отставной американский сенатор из штата Индиана Джон Крейн участвует в международном конгрессе "Миру нужен отец", который проходит на площадке ГД.

Он заявил, что не опасался негативной реакции из-за визита в Россию, так как человек, знающий, во что и почему он верит, неизбежно сталкивается с критикой.

По словам бывшего сенатора, одна из его целей — делиться с людьми жизненным опытом и помогать им взглянуть на мир с другой точки зрения.

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Отставной американский сенатор из штата Индиана Джон Крейн заявил РИА Новости, что не опасался негативной реакции из-за визита в Россию, поскольку человек, знающий, во что и почему он верит, неизбежно сталкивается с критикой.

Крейн, до 2024 года занимавший место в сенате Индианы , принимает участие в международном конгрессе "Миру нужен отец", который проходит на площадке Государственной думы. В нем также участвуют делегаты из России , Индии, Пакистана, Бразилии и Румынии.

"Кто-то однажды сказал, что мы должны решить, за что мы хотим, чтобы нас критиковали. И если мы знаем, во что мы верим и почему мы в это верим, то критика неизбежно последует", – сказал он, отвечая на вопрос, не опасался ли он негативной реакции из-за визита в Россию.

По словам бывшего сенатора, одна из его целей заключается в том, чтобы делиться с людьми тем, чему он научился за жизнь, и помогать им взглянуть на мир с другой точки зрения.

Крейн отметил, что во время поездок по миру его прежде всего интересует, как живут люди в разных странах, чтобы затем делиться этим опытом с друзьями и близкими.