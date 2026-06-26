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Экс-сенатор США заявил, что не боялся критики из-за визита в Россию - РИА Новости, 26.06.2026
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19:55 26.06.2026
Экс-сенатор США заявил, что не боялся критики из-за визита в Россию

Экс-сенатор США Крейн заявил, что не боялся критики из-за визита в РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставной американский сенатор из штата Индиана Джон Крейн участвует в международном конгрессе "Миру нужен отец", который проходит на площадке ГД.
  • Он заявил, что не опасался негативной реакции из-за визита в Россию, так как человек, знающий, во что и почему он верит, неизбежно сталкивается с критикой.
  • По словам бывшего сенатора, одна из его целей — делиться с людьми жизненным опытом и помогать им взглянуть на мир с другой точки зрения.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Отставной американский сенатор из штата Индиана Джон Крейн заявил РИА Новости, что не опасался негативной реакции из-за визита в Россию, поскольку человек, знающий, во что и почему он верит, неизбежно сталкивается с критикой.
Крейн, до 2024 года занимавший место в сенате Индианы, принимает участие в международном конгрессе "Миру нужен отец", который проходит на площадке Государственной думы. В нем также участвуют делегаты из России, Индии, Пакистана, Бразилии и Румынии.
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"Кто-то однажды сказал, что мы должны решить, за что мы хотим, чтобы нас критиковали. И если мы знаем, во что мы верим и почему мы в это верим, то критика неизбежно последует", – сказал он, отвечая на вопрос, не опасался ли он негативной реакции из-за визита в Россию.
По словам бывшего сенатора, одна из его целей заключается в том, чтобы делиться с людьми тем, чему он научился за жизнь, и помогать им взглянуть на мир с другой точки зрения.
Крейн отметил, что во время поездок по миру его прежде всего интересует, как живут люди в разных странах, чтобы затем делиться этим опытом с друзьями и близкими.
"Когда я путешествую по миру, меня поражает то, что на базовом человеческом уровне существует множество общих ценностей, которые на самом деле присущи всем нам как людям", – добавил собеседник агентства.
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