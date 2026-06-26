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Туристам в Египте рассказали, где выше риск встретить рыбу-хирурга - РИА Новости, 26.06.2026
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Туризм
 
03:35 26.06.2026
Туристам в Египте рассказали, где выше риск встретить рыбу-хирурга

Рыбу-хирурга вероятнее всего встретить в Шарм-эш-Шейхе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАквалангисты в Красном море
Аквалангисты в Красном море - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Аквалангисты в Красном море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы жаловались на уколы и царапины после встреч с рыбой-хирургом на курортах Красного моря в Египте.
  • Рыба-хирург широко распространена в традиционных местах для дайвинга и снорклинга в Шарм-эш-Шейхе, включая район Умм ас-Сейд, бухту Наама-Бей и заповедник Набк.
  • Туристов призывают соблюдать экологические правила безопасности, не преследовать рыб и не приближаться к местам их размножения, чтобы сохранить биологическое разнообразие заповедников Красного моря.
КАИР, 26 июн - РИА Новости. Египетские эксперты рассказали РИА Новости, в каких районах побережья Красного моря туристы с наибольшей вероятностью могут столкнуться с рыбой-хирургом, известной своими острыми шипами.
Ранее в июне российские туристы жаловались в социальных сетях на "уколы и царапины" после встреч с рыбой-хирургом на курортах Красного моря в Египте. Они указывали, что не на всех пляжах есть таблички, предупреждающие о необходимости соблюдать меры предосторожности.
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"Этот вид широко распространен на многих известных и традиционных местах для дайвинга и снорклинга в Шарм-эш-Шейхе, включая район Умм ас-Сейд, бухту Наама-Бей и заповедник Набк, где туристы часто могут наблюдать эту рыбу среди богатой подводной фауны", - рассказал египетский эксперт по морским видам спорта Абдессалям Ауд агентству.
Он напомнил, что соблюдение дистанции позволит избежать неприятностей при встрече с рыбой-хирургом.
"Появление рыбы-хирурга рядом с купающимися и любителями снорклинга является обычным и естественным явлением для коралловых экосистем", - добавил эксперт.
Как рассказал директор управления природных заповедников египетской провинции Южный Синай Валид Хасан, рыба-хирург является одним из самых распространенных обитателей коралловых рифов Красного моря.
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"Она питается преимущественно водорослями, растущими на кораллах, что помогает поддерживать экологический баланс морской среды и здоровье коралловых рифов", - пояснил собеседник агентства.
Он призвал туристов соблюдать экологические правила безопасности, не преследовать рыб и не приближаться к местам их размножения, чтобы сохранить уникальное биологическое разнообразие заповедников Красного моря.
Коралловые рифы Красного моря считаются одними из самых разнообразных и хорошо сохранившихся в мире. Они служат средой обитания для сотен видов рыб, что делает Южный Синай одним из ведущих мировых направлений экологического туризма и дайвинга.
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