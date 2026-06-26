Туристам в Египте рассказали, где выше риск встретить рыбу-хирурга

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туристы жаловались на уколы и царапины после встреч с рыбой-хирургом на курортах Красного моря в Египте.

Рыба-хирург широко распространена в традиционных местах для дайвинга и снорклинга в Шарм-эш-Шейхе, включая район Умм ас-Сейд, бухту Наама-Бей и заповедник Набк.

Туристов призывают соблюдать экологические правила безопасности, не преследовать рыб и не приближаться к местам их размножения, чтобы сохранить биологическое разнообразие заповедников Красного моря.

КАИР, 26 июн - РИА Новости. Египетские эксперты рассказали РИА Новости, в каких районах побережья Красного моря туристы с наибольшей вероятностью могут столкнуться с рыбой-хирургом, известной своими острыми шипами.

Ранее в июне российские туристы жаловались в социальных сетях на "уколы и царапины" после встреч с рыбой-хирургом на курортах Красного моря Египте . Они указывали, что не на всех пляжах есть таблички, предупреждающие о необходимости соблюдать меры предосторожности.

"Этот вид широко распространен на многих известных и традиционных местах для дайвинга и снорклинга в Шарм-эш-Шейхе, включая район Умм ас-Сейд, бухту Наама-Бей и заповедник Набк, где туристы часто могут наблюдать эту рыбу среди богатой подводной фауны", - рассказал египетский эксперт по морским видам спорта Абдессалям Ауд агентству.

Он напомнил, что соблюдение дистанции позволит избежать неприятностей при встрече с рыбой-хирургом.

"Появление рыбы-хирурга рядом с купающимися и любителями снорклинга является обычным и естественным явлением для коралловых экосистем", - добавил эксперт.

Как рассказал директор управления природных заповедников египетской провинции Южный Синай Валид Хасан, рыба-хирург является одним из самых распространенных обитателей коралловых рифов Красного моря.

"Она питается преимущественно водорослями, растущими на кораллах, что помогает поддерживать экологический баланс морской среды и здоровье коралловых рифов", - пояснил собеседник агентства.

Он призвал туристов соблюдать экологические правила безопасности, не преследовать рыб и не приближаться к местам их размножения, чтобы сохранить уникальное биологическое разнообразие заповедников Красного моря.