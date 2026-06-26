Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, назвал его настоящим офицером, патриотом и высочайшим профессионалом.

"Ушел из жизни яркий государственный деятель, настоящий офицер и патриот, посвятивший жизнь служению России. Сергей Борисович в течение долгих лет занимал важные посты в высшем руководстве страны и неизменно проявлял высочайший профессионализм, компетентность, преданность делу", - написал Дюмин в телеграмме с соболезнованиями в связи со смертью Иванова, которая есть в распоряжении РИА Новости.