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Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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17:52 26.06.2026 (обновлено: 17:54 26.06.2026)
Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Дюмин: Сергей Иванов был настоящим офицером, патриотом и профессионалом

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
  • Алексей Дюмин назвал Сергея Иванова настоящим офицером, патриотом и высочайшим профессионалом.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, назвал его настоящим офицером, патриотом и высочайшим профессионалом.
Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
"Ушел из жизни яркий государственный деятель, настоящий офицер и патриот, посвятивший жизнь служению России. Сергей Борисович в течение долгих лет занимал важные посты в высшем руководстве страны и неизменно проявлял высочайший профессионализм, компетентность, преданность делу", - написал Дюмин в телеграмме с соболезнованиями в связи со смертью Иванова, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Помощник президента РФ отметил, что Иванов пользовался уважением коллег и всех, кто его знал.
"Память о Сергее Борисовиче Иванове мы навсегда сохраним в наших сердцах", - добавил он.
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