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В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего на стороне Украины - РИА Новости, 26.06.2026
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17:09 26.06.2026
В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего на стороне Украины

Наемника из США, полгода воевавшего на стороне Киева, заочно осудили на 13,5 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наемник из США Джордан Миллер, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13,5 года колонии строгого режима.
  • Миллер признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
  • В январе 2024 года Миллер прибыл на Украину, вступил в ряды интернационального легиона и принимал участие в боях против российских военнослужащих до июня 2024 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наемник из США Джордан Миллер, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13,5 года колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Джордана Миллера. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Миллер заочно приговорен судом к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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В настоящее время он объявлен в международный розыск, наемник заочно арестован.
Установлено, что в январе 2024 года Миллер через пункт пропуска Польши прибыл на Украину, где вступил в ряды интернационального легиона. Отмечается, что наемник прошел военную подготовку для участия в конфликте, был обеспечен оружием и необходимым спецснаряжением. Добавляется, что после этого до июня 2024 года Миллер принимал участие в боях против российских военнослужащих.
Как подчеркнули в Генпрокуратуре, за это наемник получил более 500 тысяч рублей вознаграждения.
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