В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего на стороне Украины

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наемник из США Джордан Миллер, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13,5 года колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Установлено, что в январе 2024 года Миллер через пункт пропуска Польши прибыл на Украину, где вступил в ряды интернационального легиона. Отмечается, что наемник прошел военную подготовку для участия в конфликте, был обеспечен оружием и необходимым спецснаряжением. Добавляется, что после этого до июня 2024 года Миллер принимал участие в боях против российских военнослужащих.