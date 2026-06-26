В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего на стороне Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наемник из США Джордан Миллер, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13,5 года колонии строгого режима.
- Миллер признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
- В январе 2024 года Миллер прибыл на Украину, вступил в ряды интернационального легиона и принимал участие в боях против российских военнослужащих до июня 2024 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наемник из США Джордан Миллер, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13,5 года колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Джордана Миллера. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Миллер заочно приговорен судом к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В настоящее время он объявлен в международный розыск, наемник заочно арестован.
Установлено, что в январе 2024 года Миллер через пункт пропуска Польши прибыл на Украину, где вступил в ряды интернационального легиона. Отмечается, что наемник прошел военную подготовку для участия в конфликте, был обеспечен оружием и необходимым спецснаряжением. Добавляется, что после этого до июня 2024 года Миллер принимал участие в боях против российских военнослужащих.
Как подчеркнули в Генпрокуратуре, за это наемник получил более 500 тысяч рублей вознаграждения.