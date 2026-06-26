Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танкер Deliver прибыл в залив Фос и будет передан в распоряжение прокуратуры Марселя.
- В рамках расследования вокруг танкера будут установлены зоны отчуждения на море и в небе, за соблюдение которых будут отвечать морская жандармерия и ВМС Франции.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Танкер Deliver, задержанный Францией, прибыл в залив Фос, где будет поставлен на якорь и передан в распоряжение прокуратуры Марселя, сообщает морская префектура Франции по Средиземному морю.
"Deliver... прибыл в пятницу... в залив Фос. Он будет поставлен на якорь и передан в ведение прокурора Марселя в рамках расследования", - говорится в заявлении на сайте морской префектуры.
Отмечается, что в ходе расследования вокруг танкера будут установлены зоны отчуждения на море и в небе.
Морская префектура уточняет, что за соблюдение указанных в релизе положений будут отвечать морская жандармерия и ВМС Франции.
Ранее власти Франции сообщили о задержании у побережья Сицилии нефтяного танкера Deliver, следовавшего из Приморска под флагом Камеруна. Причиной стало якобы нарушение морского права.
Посольство России в Париже, комментируя РИА Новости задержание Deliver, заявило, что речь идет об очередном факте пиратства.