Краткий пересказ от РИА ИИ Танкер Deliver прибыл в залив Фос и будет передан в распоряжение прокуратуры Марселя.

В рамках расследования вокруг танкера будут установлены зоны отчуждения на море и в небе, за соблюдение которых будут отвечать морская жандармерия и ВМС Франции.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Танкер Deliver, задержанный Францией, прибыл в залив Фос, где будет поставлен на якорь и передан в распоряжение прокуратуры Марселя, сообщает морская префектура Франции по Средиземному морю.

"Deliver... прибыл в пятницу... в залив Фос. Он будет поставлен на якорь и передан в ведение прокурора Марселя в рамках расследования", - говорится в заявлении на сайте морской префектуры.

Отмечается, что в ходе расследования вокруг танкера будут установлены зоны отчуждения на море и в небе.

Морская префектура уточняет, что за соблюдение указанных в релизе положений будут отвечать морская жандармерия и ВМС Франции.

Ранее власти Франции сообщили о задержании у побережья Сицилии нефтяного танкера Deliver, следовавшего из Приморска под флагом Камеруна. Причиной стало якобы нарушение морского права.