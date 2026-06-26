В ВОЗ сообщили о большом количестве жертв землетрясений в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле произошли две серии мощных землетрясений с магнитудой 7,2 и 7,5, после чего последовали еще 30 подземных толчков.

Число погибших в результате землетрясений возросло до 235, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число погибших может исчисляться сотнями, а пострадавших — тысячами.

ЖЕНЕВА, 26 июн – РИА Новости. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле продолжит расти и, вероятно, будет исчисляться сотнями, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения.

"Всем нашим командам, в особенности в сфере здравоохранения, крайне сложно предоставить реальную оценку ситуации. Коммуникация и доступ к центрам здравоохранения затруднены, поэтому оценить число пострадавших и погибших крайне сложно. По нашим данным, число смертей, вероятно, составит сотни, а число пострадавших – тысячи", - заявил на брифинге в Женеве директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ПАОЗ/ ВОЗ Сиро Угарте.

По его словам, приоритетом на данный момент является спасение как можно большего числа людей и оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим для сохранения их жизни, так как первые 72 часа после землетрясения имеют решающее значение.

"К числу неотложных задач в сфере здравоохранения относятся организация помощи при массовом поступлении пострадавших и лечение травм — особенно в районах, где произошло обрушение зданий и продолжаются поисково-спасательные работы. Больницы оказывают помощь пострадавшим с переломами, черепно-мозговыми травмами, синдромом длительного сдавления, ожогами и другими повреждениями, полученными в результате обрушения зданий", - указал он.