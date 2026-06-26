В ВОЗ сообщили о большом количестве жертв землетрясений в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле произошли две серии мощных землетрясений с магнитудой 7,2 и 7,5, после чего последовали еще 30 подземных толчков.
- Число погибших в результате землетрясений возросло до 235, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим.
- Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число погибших может исчисляться сотнями, а пострадавших — тысячами.
ЖЕНЕВА, 26 июн – РИА Новости. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле продолжит расти и, вероятно, будет исчисляться сотнями, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения.
"Всем нашим командам, в особенности в сфере здравоохранения, крайне сложно предоставить реальную оценку ситуации. Коммуникация и доступ к центрам здравоохранения затруднены, поэтому оценить число пострадавших и погибших крайне сложно. По нашим данным, число смертей, вероятно, составит сотни, а число пострадавших – тысячи", - заявил на брифинге в Женеве директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ПАОЗ/ВОЗ Сиро Угарте.
По его словам, приоритетом на данный момент является спасение как можно большего числа людей и оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим для сохранения их жизни, так как первые 72 часа после землетрясения имеют решающее значение.
"К числу неотложных задач в сфере здравоохранения относятся организация помощи при массовом поступлении пострадавших и лечение травм — особенно в районах, где произошло обрушение зданий и продолжаются поисково-спасательные работы. Больницы оказывают помощь пострадавшим с переломами, черепно-мозговыми травмами, синдромом длительного сдавления, ожогами и другими повреждениями, полученными в результате обрушения зданий", - указал он.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 235, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.