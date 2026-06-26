Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра обороны генерал армии Виктор Горемыкин выразил тревогу по поводу заявлений канцлера ФРГ о намерении сделать бундесвер сильнейшей армией в Европе.
- Он охарактеризовал подобные заявления как свидетельство реваншистских настроений в Германии и других частях Евроатлантики.
- Генерал заявил, что европейские руководители сознательно обманывают свои народы, обвиняя Россию в планах вторжения в страны НАТО и Евросоюза.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Заявления канцлера ФРГ о намерениях сделать бундесвер сильнейшей армией в Европе вызывают тревогу, заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.
"Серьезную тревогу вызывают громогласные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о его цели - сделать бундесвер самой сильной армией в Европе. Это свидетельство того, куда движется "евроинтеграция" во главе с бюрократами, засевшими в Брюсселе, и всячески поощряющими подобные реваншистские настроения в Германии и в других частях Евроатлантики", - сказал Горемыкин.
Замглавы Минобороны РФ заметил, что в Европе Россию огульно обвиняют в том, что она якобы планирует вторжение в страны НАТО и Евросоюза. "Европейские руководители сами придумали эту чушь и повторяют ее, сознательно обманывая собственные народы", - заключил Горемыкин.