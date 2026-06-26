МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Заявления канцлера ФРГ о намерениях сделать бундесвер сильнейшей армией в Европе вызывают тревогу, заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.

Замглавы Минобороны РФ заметил, что в Европе Россию огульно обвиняют в том, что она якобы планирует вторжение в страны НАТО и Евросоюза. "Европейские руководители сами придумали эту чушь и повторяют ее, сознательно обманывая собственные народы", - заключил Горемыкин.