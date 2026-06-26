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В Минобороны прокомментировали заявления Мерца об усилении бундесвера - РИА Новости, 26.06.2026
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15:26 26.06.2026
В Минобороны прокомментировали заявления Мерца об усилении бундесвера

Горемыкин: заявления Мерца об усилении бундесвера тревожат

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра обороны генерал армии Виктор Горемыкин выразил тревогу по поводу заявлений канцлера ФРГ о намерении сделать бундесвер сильнейшей армией в Европе.
  • Он охарактеризовал подобные заявления как свидетельство реваншистских настроений в Германии и других частях Евроатлантики.
  • Генерал заявил, что европейские руководители сознательно обманывают свои народы, обвиняя Россию в планах вторжения в страны НАТО и Евросоюза.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Заявления канцлера ФРГ о намерениях сделать бундесвер сильнейшей армией в Европе вызывают тревогу, заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.
"Серьезную тревогу вызывают громогласные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о его цели - сделать бундесвер самой сильной армией в Европе. Это свидетельство того, куда движется "евроинтеграция" во главе с бюрократами, засевшими в Брюсселе, и всячески поощряющими подобные реваншистские настроения в Германии и в других частях Евроатлантики", - сказал Горемыкин.
Замглавы Минобороны РФ заметил, что в Европе Россию огульно обвиняют в том, что она якобы планирует вторжение в страны НАТО и Евросоюза. "Европейские руководители сами придумали эту чушь и повторяют ее, сознательно обманывая собственные народы", - заключил Горемыкин.
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