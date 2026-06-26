Атака БПЛА в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака БПЛА ВСУ в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год.
- Российские средства ПВО сбили 660 украинских дронов в ночь на 26 июня.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Атака БПЛА ВСУ в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год, российские средства ПВО сбили 660 украинских дронов, подсчитало РИА Новости, проанализировав данные Минобороны России.
Утром 26 июня ведомство сообщило, что в течение ночи были сбиты 660 украинских беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями.
В ночь на 18 июня, по данным Минобороны, были перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотников. Почти такое же количество — 556 аппаратов — было сбито в ночь на 17 мая.