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Атака БПЛА в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год - РИА Новости, 26.06.2026
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09:33 26.06.2026 (обновлено: 19:02 26.06.2026)
Атака БПЛА в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год

Атака БПЛА ВСУ на регионы РФ в ночь на 26 июня стала самой массированной за год

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака БПЛА ВСУ в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год.
  • Российские средства ПВО сбили 660 украинских дронов в ночь на 26 июня.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Атака БПЛА ВСУ в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год, российские средства ПВО сбили 660 украинских дронов, подсчитало РИА Новости, проанализировав данные Минобороны России.
Утром 26 июня ведомство сообщило, что в течение ночи были сбиты 660 украинских беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями.
В ночь на 18 июня, по данным Минобороны, были перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотников. Почти такое же количество — 556 аппаратов — было сбито в ночь на 17 мая.
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