В Брянской области за сутки уничтожили 165 украинских БПЛА

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России ночью уничтожили 165 украинских БПЛА в небе над Брянской областью, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Он отметил, что в уничтожении беспилотников приняли участие подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии.