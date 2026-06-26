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В Брянской области за сутки уничтожили 165 украинских БПЛА - РИА Новости, 26.06.2026
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08:26 26.06.2026
В Брянской области за сутки уничтожили 165 украинских БПЛА

ПВО уничтожила 165 украинских БПЛА за сутки над Брянской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М3"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Минобороны России уничтожили 165 украинских БПЛА в небе над Брянской областью.
  • В уничтожении беспилотников приняли участие подразделения ПВО Министерства обороны РФ и другие специальные подразделения.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России ночью уничтожили 165 украинских БПЛА в небе над Брянской областью, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области... уничтожено 165 вражеских БпЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что в уничтожении беспилотников приняли участие подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии.
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