Рейтинг@Mail.ru
Дрон "Молния-2" неуязвим для украинских средств РЭБ, рассказал боец - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 26.06.2026
Дрон "Молния-2" неуязвим для украинских средств РЭБ, рассказал боец

"Молния-2" может работать на дистанции до 40 километров и неуязвим для РЭБ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота расчета БПЛА "Молния-2" 58-й армии на Запорожском направлении СВО
Работа расчета БПЛА Молния-2 58-й армии на Запорожском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работа расчета БПЛА "Молния-2" 58-й армии на Запорожском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский ударный беспилотник «Молния-2» практически неуязвим для средств РЭБ противника.
  • Беспилотник «Молния-2» может работать на дистанции до 40 километров и набирать высоту около километра.
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Российский ударный беспилотник "Молния-2" практически неуязвим для средств РЭБ противника и может работать на дистанции до 40 километров, рассказал РИА Новости начальник расчета беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным Снег.
"На 30-40 километров спокойно может отработать. Данная "птица" может набрать высоту около километра и пройти участки РЭБ-воздействия противника, оставаясь недосягаемой. Лучше всего она подойдет для тех целей, куда маленькие дроны добраться не смогут", - добавил он.
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Российские военные уничтожили два тяжелых дрона ВСУ на Сумском направлении
Вчера, 05:34
Снег продолжил династию военных: его прадед дошел до Берлина, дед и отец служили в армии.
Группировка войск "Север" действует на харьковском направлении с целью создания буферной зоны вдоль границы для защиты приграничных регионов России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости расширения полосы безопасности и подавления угроз с украинской стороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБерлин (город)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала