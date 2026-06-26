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"Билайн бизнес" добавил управление роумингом в мобильное приложение - РИА Новости, 26.06.2026
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18:08 26.06.2026

"Билайн бизнес" добавил управление роумингом в мобильное приложение

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина с телефоном на улице в Москве
Мужчина с телефоном на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина с телефоном на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. "Билайн бизнес" расширил возможности самообслуживания для корпоративных клиентов, теперь они могут подключать роуминговые пакеты напрямую через интерфейс приложения Билайна (12+): без USSD-команд и обращения к сервисному менеджеру, сообщает пресс-служба оператора.
Информация о пакетах размещается в сторис и баннерах внутри приложения, что позволяет перейти к подключению буквально в несколько касаний. Клиенту больше не нужно искать способы подключения или обращаться за дополнительной консультацией.
Линейка роуминговых пакетов учитывает различные сценарии поездок. Для краткосрочных командировок доступны пакеты сроком на один день, а для отпусков и длительного пребывания за границей — на 15 и 30 дней. Пользователи могут выбрать подходящий вариант в зависимости от продолжительности поездки и рабочих задач.
Запуск нового функционала сокращает путь от потребности до подключения услуги и упрощает использование роуминга для корпоративных клиентов. Особенно это актуально для сотрудников, которые регулярно выезжают в командировки и предпочитают самостоятельно управлять доступными сервисами.
"Корпоративные клиенты все чаще ожидают, что привычные сервисы будут доступны в цифровом формате и не потребуют дополнительных действий для подключения. Возможность самостоятельно управлять роумингом через мобильное приложение позволяет быстрее получать нужные услуги и экономить время. Мы продолжаем развивать инструменты самообслуживания, чтобы управление связью было максимально простым и удобным независимо от того, где находится клиент", – отметил директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергей Субботин, его слова приводит пресс-служба компании.
Функционал уже доступен корпоративным клиентам, которые имеют доступ к приложению Билайна.
USSD – неструктурированные дополнительные служебные данные.
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