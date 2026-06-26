В Белгородской области за сутки сбили более 110 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 110 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки.

В результате атак погиб один мирный житель, трое ранены.

Атаки затронули 12 муниципалитетов региона.

БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Более 110 украинских беспилотников сбиты и подавлены за прошедшие сутки над Белгородской областью, один человек погиб, трое ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

« "За минувшие сутки ВСУ 84 раза атаковали территорию Белгородской области ... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 113 беспилотников сбиты и подавлены", - написал Шуваев в Telegram-канале

Он добавил, что противник шесть раз применял реактивные системы залпового огня и артиллерию, также четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

По данным Шуваева, атаке подверглись 12 муниципалитетов региона: город Белгород , Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский , Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа.