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В Белгородской области за сутки сбили более 110 беспилотников - РИА Новости, 26.06.2026
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09:12 26.06.2026
В Белгородской области за сутки сбили более 110 беспилотников

В Белгородской области за сутки сбили более 110 украинских БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 110 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки.
  • В результате атак погиб один мирный житель, трое ранены.
  • Атаки затронули 12 муниципалитетов региона.
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Более 110 украинских беспилотников сбиты и подавлены за прошедшие сутки над Белгородской областью, один человек погиб, трое ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 84 раза атаковали территорию Белгородской области... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 113 беспилотников сбиты и подавлены", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что противник шесть раз применял реактивные системы залпового огня и артиллерию, также четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
По данным Шуваева, атаке подверглись 12 муниципалитетов региона: город Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа.
"Погиб мирный житель… Получили ранения три человека в Волоконовском, Краснояружском и Ракитянском округах. Один пострадавший продолжает лечение в медицинском учреждении", - подчеркнул врио губернатора.
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