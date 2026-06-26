Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны Сергея Иванова.

Он назвал Сергея Иванова человеком несгибаемой воли, преданным своей Родине.

Председатель СК отметил профессионализм, стратегическое мышление и преданность делу, которые отличали Сергея Иванова.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны Сергея Иванова, назвав его человеком несгибаемой воли, преданным своей Родине.

"Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, принципиальный политик, человек несгибаемой воли, по-настоящему преданный своей Родине Сергей Борисович Иванов . Вклад Сергея Борисовича в укрепление обороноспособности страны, развитие системы государственного управления и продвижение экологической повестки невозможно переоценить", - говорится в сообщении СК РФ на платформе "Макс"

Бастрыкин отметил, что Иванова отличали высокий профессионализм, стратегическое мышление и исключительная преданность делу. По словам председателя СК, он неизменно демонстрировал умение принимать взвешенные решения в самых сложных ситуациях, сочетая твердость позиции с готовностью к конструктивному диалогу.

"Верность интересам Родины и личная порядочность Сергея Борисовича всегда служили надежной опорой в решении поставленных перед ним руководством страны задач. Помимо многолетней государственной и военной службы, Сергей Борисович активно занимался общественной и патриотической работой", - добавил глава СК.

Подчеркивается, что под началом Иванова были реализованы многие проекты, направленные на улучшение качества жизни россиян, обеспечение национальных интересов и безопасности нашего государства. Особо Бастрыкин отметить его вклад в патриотическое воспитание молодого поколения - будущих защитников Отечества, верных долгу и присяге.

"Светлая память о Сергее Борисовиче Иванове — истинном патриоте, надежном товарище и прекрасном человеке, чей жизненный путь стал примером беззаветного служения Родине, — навсегда останется в наших сердцах", - заключил Бастрыкин.