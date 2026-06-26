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Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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16:32 26.06.2026 (обновлено: 17:30 26.06.2026)
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Бастрыкин назвал экс-министра обороны Иванова человеком несгибаебой воли

© Фото : пресс-служба СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : пресс-служба СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны Сергея Иванова.
  • Он назвал Сергея Иванова человеком несгибаемой воли, преданным своей Родине.
  • Председатель СК отметил профессионализм, стратегическое мышление и преданность делу, которые отличали Сергея Иванова.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны Сергея Иванова, назвав его человеком несгибаемой воли, преданным своей Родине.
"Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, принципиальный политик, человек несгибаемой воли, по-настоящему преданный своей Родине Сергей Борисович Иванов. Вклад Сергея Борисовича в укрепление обороноспособности страны, развитие системы государственного управления и продвижение экологической повестки невозможно переоценить", - говорится в сообщении СК РФ на платформе "Макс".
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Бастрыкин отметил, что Иванова отличали высокий профессионализм, стратегическое мышление и исключительная преданность делу. По словам председателя СК, он неизменно демонстрировал умение принимать взвешенные решения в самых сложных ситуациях, сочетая твердость позиции с готовностью к конструктивному диалогу.
"Верность интересам Родины и личная порядочность Сергея Борисовича всегда служили надежной опорой в решении поставленных перед ним руководством страны задач. Помимо многолетней государственной и военной службы, Сергей Борисович активно занимался общественной и патриотической работой", - добавил глава СК.
Подчеркивается, что под началом Иванова были реализованы многие проекты, направленные на улучшение качества жизни россиян, обеспечение национальных интересов и безопасности нашего государства. Особо Бастрыкин отметить его вклад в патриотическое воспитание молодого поколения - будущих защитников Отечества, верных долгу и присяге.
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"Светлая память о Сергее Борисовиче Иванове — истинном патриоте, надежном товарище и прекрасном человеке, чей жизненный путь стал примером беззаветного служения Родине, — навсегда останется в наших сердцах", - заключил Бастрыкин.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразил президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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Сергей Иванов (политик)ОбществоРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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