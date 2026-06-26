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В Белгородской области при детонации FPV-дрона пострадал подросток - РИА Новости, 26.06.2026
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В Белгородской области при детонации FPV-дрона пострадал подросток

В хуторе Никольский Белгородской области при детонации дрона пострадал подросток

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток получил травму при детонации FPV-дрона в хуторе Никольский Ракитянского округа Белгородской области.
  • В нескольких муниципалитетах Белгородской области зафиксированы разрушения автомобилей и домов в результате атак ВСУ.
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток обратился в больницу после детонации FPV-дрона ВСУ в хуторе Никольский Ракитянского округа Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
«

"За медицинской помощью обратился <...> юноша, который пострадал при детонации FPV-дрона в хуторе Никольский Ракитянского округа. <...> После оказания помощи он отпущен домой", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

Сообщается о разрушениях в результате атак дронов еще в нескольких муниципалитетах Белгородской области. Автомобили и дома повреждены в городе Грайворон и селе Косилово Грайворонского округа, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в поселке Октябрьский Белгородского округа, а также в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонОктябрьскийВооруженные силы Украины
 
 
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