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В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина - РИА Новости, 26.06.2026
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13:43 26.06.2026
В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина

Оперштаб: из-за атаки ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе ранен мужчина

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате атаки дрона на "Камаз" водитель получил акубаротравму.
  • Мужчине оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, от предложенной госпитализации он отказался.
  • Атаки БПЛА ВСУ также зафиксированы в нескольких населенных пунктах Белгородской области, пострадали различные объекты.
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму в результате удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате атаки дрона на "Камаз" водитель получил акубаротравму. Мужчине оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, от предложенной госпитализации отказался. Транспорт поврежден", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным ведомства, в пятницу атаки БПЛА ВСУ также зафиксированы в городе Шебекино, селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, селе Ясные Зори и поселке Разумное Белгородского округа, поселке Быценков Краснояружского округа, селе Косилово и городе Грайворон Грайворонского округа, поселке Ракитное и хуторе Никольский Ракитянского округа, а также в селе Долгое Валуйского округа. В результате атак пострадали грузовые и легковые автомобили, инфраструктурные объекты и сооружения предприятий, многоквартирные и частные дома.
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