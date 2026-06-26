В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате атаки дрона на "Камаз" водитель получил акубаротравму.
- Мужчине оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, от предложенной госпитализации он отказался.
- Атаки БПЛА ВСУ также зафиксированы в нескольких населенных пунктах Белгородской области, пострадали различные объекты.
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму в результате удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате атаки дрона на "Камаз" водитель получил акубаротравму. Мужчине оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, от предложенной госпитализации отказался. Транспорт поврежден", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным ведомства, в пятницу атаки БПЛА ВСУ также зафиксированы в городе Шебекино, селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, селе Ясные Зори и поселке Разумное Белгородского округа, поселке Быценков Краснояружского округа, селе Косилово и городе Грайворон Грайворонского округа, поселке Ракитное и хуторе Никольский Ракитянского округа, а также в селе Долгое Валуйского округа. В результате атак пострадали грузовые и легковые автомобили, инфраструктурные объекты и сооружения предприятий, многоквартирные и частные дома.