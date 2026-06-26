В Белгородской области из-за взрыва боеприпаса ВСУ ранена женщина

БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Женщина обратилась в больницу после взрыва боеприпаса в Белгородской области, госпитализация не потребовалась, сообщил региональный оперштаб.

Ранее в пятницу оперштаб информировал, что мужчина погиб в результате детонации боеприпаса в селе Плоское Корочанского округа, повреждены 4 частных дома, социальный объект и три автомобиля.