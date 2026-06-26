В Херсонской области за сутки четыре человека ранены из-за атак ВСУ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Четверо мирных жителей, в том числе ребенок, ранены в Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что ребенок, мальчик 2010 года рождения, пострадал в результате удара БПЛА в Софиевке Каховского округа. Он госпитализирован.