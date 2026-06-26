В Херсонской области за сутки четыре человека ранены из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области за сутки ранены четверо мирных жителей, в том числе ребенок.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Четверо мирных жителей, в том числе ребенок, ранены в Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние сутки из-за террористических атак противника ранены четверо мирных жителей, среди них ребенок", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ребенок, мальчик 2010 года рождения, пострадал в результате удара БПЛА в Софиевке Каховского округа. Он госпитализирован.
Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Бехтерах, Богдановке, Брилевке, Верхнем Рогачике, Верхней Заводовке, Виноградово, Григоровке, Грушевке, Ильинке, Каирке, Каховке, Князе-Григорьевке, Коробках, Костогрызово, Любимовке, Новой Маячке, Новотроицком, Раденске, Райском, Таврийске, Тарасовке, Чаплинке и Чулаковке, сообщил губернатор региона.