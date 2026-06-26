Вывоз детей из "Артека" завершили

Краткий пересказ от РИА ИИ Вывоз детей из «Артека» в связи с приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму завершен.

Дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вывоз детей из "Артека" в связи с приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму завершен, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра (МДЦ) "Артек" в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Республике Крым", - говорится в сообщении

Уточняется, что дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края

Кроме того, продолжается выезд детей из трех крымских лагерей загородного типа, он идет как самостоятельно с родителями, так и организованными группами

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике до 1 сентября.