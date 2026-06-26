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Вывоз детей из "Артека" завершили - РИА Новости, 26.06.2026
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22:00 26.06.2026 (обновлено: 23:02 26.06.2026)
Вывоз детей из "Артека" завершили

Минпросвещения завершило вывоз детей из "Артека"

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкНа территории международного детского центра "Артек"
На территории международного детского центра Артек - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Полегенько
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На территории международного детского центра "Артек". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вывоз детей из «Артека» в связи с приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму завершен.
  • Дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вывоз детей из "Артека" в связи с приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму завершен, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра (МДЦ) "Артек" в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.
Кроме того, продолжается выезд детей из трех крымских лагерей загородного типа, он идет как самостоятельно с родителями, так и организованными группами
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике до 1 сентября.
Как сообщил РИА Новости председатель ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов, десятки детских здравниц Кубани готовы принять на отдых детей, которые планировали ехать в Крым.
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АртекРеспублика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)Краснодарский край
 
 
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