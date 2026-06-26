Вывоз детей из "Артека" завершили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вывоз детей из «Артека» в связи с приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму завершен.
- Дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вывоз детей из "Артека" в связи с приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму завершен, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра (МДЦ) "Артек" в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.
Кроме того, продолжается выезд детей из трех крымских лагерей загородного типа, он идет как самостоятельно с родителями, так и организованными группами
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике до 1 сентября.
Как сообщил РИА Новости председатель ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов, десятки детских здравниц Кубани готовы принять на отдых детей, которые планировали ехать в Крым.
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