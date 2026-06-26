В МИД сообщили о работе над притязаниями России на хребет Гаккеля в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия работает над утверждением юридического и научного обоснования претензий на хребет Гаккеля в Арктике.
- В июле ожидается заседание профильной подкомиссии по этому вопросу в Нью-Йорке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Россия работает над утверждением юридического и научного обоснования претензий на хребет Гаккеля в Арктике, сообщил РИА Новости глава правового департамента МИД Максим Мусихин.
"Большая часть нашей заявки утверждена, сейчас идет работа над участком, который называется хребет Гаккеля", — сказал он.
По словам Мусихина, в этом году в июле состоится очередное заседание профильной подкомиссии по этому вопросу в Нью-Йорке.
«
"Делегация во главе с министром природных ресурсов будет там участвовать. <...> Дальше мы ожидаем утверждения этого расширения, этой части шельфа, участка хребта Гаккеля", — добавил глава департамента.
Дипломат подчеркнул, что речь идет о сложной геологической структуре.
"Вопрос там двигается не так быстро. <...> Будем шаг за шагом продвигать", — заключил собеседник агентства.
Спор вокруг хребта Гаккеля и арктического шельфа — это часть масштабного процесса, в котором Россия, Дания и Канада претендуют на расширение своих территорий.
Москва подает заявки в ООН, обосновывая геологическое единство подводных хребтов с континентом. Она стремится доказать, что хребет Ломоносова, поднятие Менделеева и часть хребта Гаккеля — естественные продолжения материка.