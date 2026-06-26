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В МИД сообщили о работе над притязаниями России на хребет Гаккеля в Арктике - РИА Новости, 26.06.2026
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06:26 26.06.2026 (обновлено: 14:17 26.06.2026)
В МИД сообщили о работе над притязаниями России на хребет Гаккеля в Арктике

Мусихин: идет работа над обоснованием претензий России на хребет Гаккеля

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия работает над утверждением юридического и научного обоснования претензий на хребет Гаккеля в Арктике.
  • В июле ожидается заседание профильной подкомиссии по этому вопросу в Нью-Йорке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Россия работает над утверждением юридического и научного обоснования претензий на хребет Гаккеля в Арктике, сообщил РИА Новости глава правового департамента МИД Максим Мусихин.
"Большая часть нашей заявки утверждена, сейчас идет работа над участком, который называется хребет Гаккеля", — сказал он.
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По словам Мусихина, в этом году в июле состоится очередное заседание профильной подкомиссии по этому вопросу в Нью-Йорке.
«

"Делегация во главе с министром природных ресурсов будет там участвовать. <...> Дальше мы ожидаем утверждения этого расширения, этой части шельфа, участка хребта Гаккеля", — добавил глава департамента.

Дипломат подчеркнул, что речь идет о сложной геологической структуре.
"Вопрос там двигается не так быстро. <...> Будем шаг за шагом продвигать", — заключил собеседник агентства.
Спор вокруг хребта Гаккеля и арктического шельфа — это часть масштабного процесса, в котором Россия, Дания и Канада претендуют на расширение своих территорий.
Москва подает заявки в ООН, обосновывая геологическое единство подводных хребтов с континентом. Она стремится доказать, что хребет Ломоносова, поднятие Менделеева и часть хребта Гаккеля — естественные продолжения материка.
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