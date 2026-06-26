В Южной Корее придумали этикетки для арбузов с указанием уровня сладости

Краткий пересказ от РИА ИИ На прилавках южнокорейских магазинов появились арбузы с этикетками, на которых указан уровень их сладости в градусах Брикса.

Сахаристость 11 градусов и выше считается высоким уровнем и кажется большинству людей сладкой.

На вкус арбуза также влияют кислотность, аромат, хрустящая текстура мякоти, срок сбора урожая и особенности сорта.

СЕУЛ, 26 июн - РИА Новости. На прилавках южнокорейских магазинов стали появляться арбузы с этикетками, на которых указан уровень их сладости в градусах Брикса, выяснил корреспондент РИА Новости.

Этот показатель отражает содержание сахарозы на 100 граммов сока.

"Сахаристость 11 градусов обычно считается уровнем, при котором арбуз большинству людей кажется сладким", - рассказал РИА Новости сотрудник корейского супермаркета E-mart.

Администрация по развитию сельских районов Республики Корея считает сахаристость одним из важных показателей качества фруктов, поэтому в магазинах страны все чаще указывают ее на этикетках.

Принято считать, что при девяти градусах Брикса сладости может не хватать, около десяти - обычный уровень, а вот 11 градусов и выше покажутся сладким большинству людей. Показатель выше считается высоким уровнем сахаристости. Для арбузов чаще всего встречается именно уровень в 11 градусов.

При их сортировке обычно используют неразрушающее фрукт оборудование, которое с помощью света анализирует внутренний состав плода и оценивает уровень сахара.

Но даже два арбуза с одинаковыми показателями в 11 градусов Брикса могут отличаться по вкусу. На вкус также влияют кислотность, аромат и хрустящая текстура мякоти. Даже при высокой сахаристости рыхлая мякоть или нарушенный водный баланс могут ухудшить впечатление.