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В Южной Корее придумали этикетки для арбузов с указанием уровня сладости - РИА Новости, 26.06.2026
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00:41 26.06.2026
В Южной Корее придумали этикетки для арбузов с указанием уровня сладости

В Южной Корее появились арбузы с этикетками об уровне сладости в градусах Брикса

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая арбузов
Сбор урожая арбузов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбор урожая арбузов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На прилавках южнокорейских магазинов появились арбузы с этикетками, на которых указан уровень их сладости в градусах Брикса.
  • Сахаристость 11 градусов и выше считается высоким уровнем и кажется большинству людей сладкой.
  • На вкус арбуза также влияют кислотность, аромат, хрустящая текстура мякоти, срок сбора урожая и особенности сорта.
СЕУЛ, 26 июн - РИА Новости. На прилавках южнокорейских магазинов стали появляться арбузы с этикетками, на которых указан уровень их сладости в градусах Брикса, выяснил корреспондент РИА Новости.
Этот показатель отражает содержание сахарозы на 100 граммов сока.
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"Сахаристость 11 градусов обычно считается уровнем, при котором арбуз большинству людей кажется сладким", - рассказал РИА Новости сотрудник корейского супермаркета E-mart.
Администрация по развитию сельских районов Республики Корея считает сахаристость одним из важных показателей качества фруктов, поэтому в магазинах страны все чаще указывают ее на этикетках.
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Принято считать, что при девяти градусах Брикса сладости может не хватать, около десяти - обычный уровень, а вот 11 градусов и выше покажутся сладким большинству людей. Показатель выше считается высоким уровнем сахаристости. Для арбузов чаще всего встречается именно уровень в 11 градусов.
При их сортировке обычно используют неразрушающее фрукт оборудование, которое с помощью света анализирует внутренний состав плода и оценивает уровень сахара.
Но даже два арбуза с одинаковыми показателями в 11 градусов Брикса могут отличаться по вкусу. На вкус также влияют кислотность, аромат и хрустящая текстура мякоти. Даже при высокой сахаристости рыхлая мякоть или нарушенный водный баланс могут ухудшить впечатление.
По данным Национального института садоводства и специальных культур Республики Корея, большое значение имеют также правильный срок сбора урожая и особенности конкретного сорта. От времени сбора зависят и накопление сахаров, и текстура плода.
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